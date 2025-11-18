El Mundo

La ciudad europea que parece flotar sobre un acantilado y guarda secretos milenarios

Bonifacio combina historia, arquitectura y naturaleza en una ubicación que desafía la gravedad sobre una península calcárea

Por O Globo / Brasil / GDA
Bonifacio mezcla paisajes únicos y herencia medieval en una ciudad construida sobre acantilados que miran al mar Mediterráneo.
Bonifacio mezcla paisajes únicos y herencia medieval en una ciudad construida sobre acantilados que miran al mar Mediterráneo. (PASCAL POCHARD-CASABIANCA/AFP)







