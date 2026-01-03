El Mundo

La ciudad con 42 millones de habitantes que se hunde a paso acelerado

Millones de personas viven en una megaciudad que se hunde hasta 28 centímetros por año. Inundaciones, cambio climático y fallas estructurales agravan una crisis urbana sin precedentes

Por El Tiempo / Colombia / GDA y Silvia Ureña Corrales
La megaciudad de Yakarta se hunde por la extracción de agua subterránea y las lluvias extremas. El 40 % del territorio ya está bajo el nivel del mar.
La megaciudad de Yakarta se hunde por la extracción de agua subterránea y las lluvias extremas. El 40 % del territorio ya está bajo el nivel del mar. (Canva /Canva)







