La CBP descubre cargamento ilegal valorado en más de $10 millones dentro de un barco procedente de República Dominicana

CBP incautó más de 1.100 libras de cocaína escondidas en un barco que partió desde República Dominicana rumbo a San Juan.

Un cargamento de cocaína con un valor superior a $10 millones fue descubierto por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Puerto Rico, tras la revisión de un barco que partió desde Santo Domingo, República Dominicana.

El hallazgo ocurrió el 11 de noviembre, cuando agentes de la Oficina de Campo de San Juan inspeccionaron el buque M/V Lyktos, luego de detectar irregularidades en varios chasis. Esta acción formó parte de un control rutinario ejecutado por el Equipo de Control de Contrabando Antiterrorista.

Durante la inspección, los oficiales aplicaron una estrategia de control por capas, en la que combinaron tecnología de detección, inteligencia, canes entrenados y otras capacidades. Esta metodología permitió descubrir 530 kilogramos de cocaína escondidas en compartimentos modificados y bolsas de lona ocultas entre la carga paletizada.

Según estimaciones de la CBP, el valor de la droga supera los $10 millones en el mercado ilegal. El cargamento fue entregado a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) para continuar con la investigación.

El director de operaciones de campo en San Juan explicó que los contrabandistas constantemente modifican sus métodos, pero el personal de CBP mantiene su capacidad de respuesta gracias a tecnología de punta, perros especializados y experiencia acumulada.

Datos recientes sobre incautaciones de drogas

En el inicio del año fiscal 2026, la marihuana lidera como la droga más incautada en los puertos de entrada de Estados Unidos, con 10.886 kilos retenidos. Durante el año fiscal 2025, las autoridades confiscaron 83.914 kilos de esta sustancia.

En el caso de la cocaína, se decomisaron 31.751 kilos en el último período fiscal cerrado, mientras que en los primeros meses del actual se han confiscado 2.676 kilos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.