El Mundo

La CBP descubre cargamento ilegal valorado en más de $10 millones dentro de un barco procedente de República Dominicana

El hallazgo en Puerto Rico activó una investigación federal tras encontrar droga en compartimentos ocultos del buque M/V Lyktos

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
CBP incautó más de 1.100 libras de cocaína escondidas en un barco que partió desde República Dominicana rumbo a San Juan.
CBP incautó más de 1.100 libras de cocaína escondidas en un barco que partió desde República Dominicana rumbo a San Juan. (CBP/CBP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCBPPuerto RicoRepública Dominicana
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.