La cárcel sin barrotes ni castigos: así funciona la prisión ‘más humana del mundo’

En Noruega existe una prisión sin castigos ni represión, con educación, naturaleza y agentes desarmados como parte del día a día

Por O Globo / Brasil / GDA
Halden en Noruega cambió castigo por rehabilitación, con celdas modernas, talleres y bajas tasas de reincidencia.
Halden en Noruega cambió castigo por rehabilitación, con celdas modernas, talleres y bajas tasas de reincidencia. (Halden/Reproducción)







O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

