El Mundo

Juez rechaza desestimar caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos

Magistrado mantiene proceso por narcotráfico y corrupción mientras continúa disputa por financiamiento de la defensa

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Por Redacción de La Nación
Nicolás Maduro llega acompañado por la primera dama Cilia Flores y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, al acto de juramentación en Caracas el 10 de enero de 2025.
El juez encargado del proceso contra el derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores,descartó desestimar el caso. (FEDERICO PARRA/AFP)







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