Joven que decía ser Madeleine McCann rompió en llanto al escuchar en el tribunal que mintió, según pruebas científicas

Julia Wandelt escuchó en el juicio que no es Madeleine McCann, según pruebas científicas, y enfrentó cargos por acoso

Por O Globo / Brasil / GDA
Julia Wandelt escuchó en el juicio que no es Madeleine McCann, según pruebas científicas, y enfrentó cargos por acoso.
O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

