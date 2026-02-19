José Balcázar: El oscuro historial del izquierdista radical que el Congreso eligió como nuevo presidente de la República

Se trata del octavo jefe de Estado de Perú desde 2016 y marca un nuevo episodio en la inestabilidad política crónica que afecta a la nación suramericana.

El Pleno del Congreso eligió este miércoles a José Balcázar Zelada (Perú Libre) como nuevo presidente de la Mesa Directiva para que complete el periodo del 2026. Este representante de la izquierda radical, hace unos meses, se mostró como un abierto defensor del matrimonio de adultos con menores de edad.

El legislador se impuso en la votación a las candidaturas de María del Carmen Alva (Acción Popular), Édgar Reymundo (Bloque Democrático Popular) y Héctor Acuña (Honor y Democracia).

En la primera vuelta obtuvo 46 votos de distintos parlamentarios, mientras que Alva logró 43. Le siguió Héctor Acuña con 13 y Edgar Reymundo con 7.

Pero tras pasar a una segunda con Alva, el legislador de Perú Libre obtuvo 64 votos y la congresista de la lampa apenas logró 46.

La elección se produjo tras la salida de José Jerí de la presidencia del Parlamento -y por sucesión constitucional de la Presidencia de la República-, situación que obligó a convocar a una nueva votación para completar el periodo legislativo en curso.

Fuentes de este Diario indicaron que lo que inclinó la balanza en favor de Balcázar fue la aparente promesa de indultar al vacado expresidente Pedro Castillo.

Oscuro historial

El pasado político de Balcázar está marcado por serias denuncias, polémicas declaraciones y un historial turbio

El más recordado cuestionamiento contra el legislador tiene que ver con su postura sobre el matrimonio infantil.

En junio del 2023 Balcázar fue duramente criticado cuando indicó que las relaciones sexuales con menores de edad tendrían ciertos beneficios psicológicos para las mujeres.

“En las ciudades grandes, las uniones de hecho son tempranas, las relaciones sexuales son tempranas y la medicina legal sabe perfectamente que, mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer”, refirió el parlamentario.

Esto ocurrió durante el debate del dictamen que buscó impedir el matrimonio con menores de edad, en el que, ante las críticas, votó por la abstención.

Sobre ese tema, el Ministerio de la Mujer respondió lo siguiente: “Rechazamos enérgicamente las declaraciones del congresista José Balcázar en la Comisión de Justicia del Congreso que pretende justificar las relaciones sexuales con menores de edad indicando que promueven su desarrollo. La evidencia existente contradice su posición”.

El legislador insistió en defender su cuestionable postura y reafirmó que todas las relaciones sexuales en edades tempranas “no generan ninguna consecuencia traumática porque son relaciones voluntarias entre muchachos”.

El izquierdista José María Balcázar fue elegido el miércoles como jefe del Congreso peruano y, por tanto, asumió automáticamente la presidencia del país de forma interina, un día después de que su antecesor José Jerí fuera destituido bajo acusaciones de corrupción (El Comercio/GDA/Cortesía)

Presuntas irregularidades

Cuando fue decano del Colegio de Abogados de Lambayeque, entre 2019 y 2020, fue investigado por presuntas irregularidades en el manejo de fondo institucional.

La Fiscalía presentó el 8 de noviembre del 2023 una acusación por el presunto delito de apropiación ilícita vinculada a la administración de recursos del gremio.

El requerimiento acusatorio, presentado por la fiscal provincial Dora Carola Hidalgo Rodríguez, precisó que Balcázar se habría apropiado de los ingresos de dicho colegio de abogados durante su gestión como decano.

Según la imputación, el parlamentario no bancarizó los ingresos económicos, incumpliendo la obligación de depositarlos diariamente en la cuenta del colegio.

Se le acusó de dirigir fondos de las ganancias del Colegio de Abogados a Lambayeque a dos cuentas personales que abrió en la Caja Trujillo. Los informes periciales han señalado un saldo faltante de un millón 446 mil soles.

En diciembre del 2024, el colegio profesional decidió expulsarlo de forma definitiva tras recibir la resolución del Tribunal de Honor de dicha institución que lo hallaba culpable de disponer que sus cuentas personales sean usadas para recibir los pagos de las colegiaturas de los abogados.

Entre tanto, en febrero del año pasado, el Séptimo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo decidió ordenar al congresista pagar una reparación civil de 50 mil soles a favor del abogado Yuri Díaz Jaime, en el marco de una demanda por difamación agravada.

No obstante, el agraviado explicó durante el año pasado que Balcázar solicitó la prescripción penal por su avanzada edad.

Al respecto, el Colegio de Abogados de Lambayeque difundió este miércoles un comunicado en el que expresó su rechazo a la elección de Balcázar como titular del Parlamento.

En el texto, la institución recordó la sanción disciplinaria que derivó en su expulsión y sostuvo que los antecedentes éticos del ahora presidente del Congreso generan preocupación en el gremio.

El pronunciamiento subraya que la medida adoptada en su momento respondió a un proceso interno conforme a los estatutos del colegio y que la institución mantiene su posición respecto a las faltas atribuidas.

Carpetas fiscales

El legislador afrontaría otros dos casos fiscales por la comisión de distintos delitos.

La segunda investigación que enfrenta a nivel del Ministerio Público es una por falsa declaración en procedimiento administrativo.

El abogado Yuri Diaz denunció ante el Jurado Nacional de Elecciones que Balcázar omitió reportar en su hoja de vida los ingresos que tuvo en sus cuentas personales de la Caja Trujillo.

Entre tanto, en abril del 2025, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional en contra de Balcázar y Patricia Benavides, exfiscal de la Nación.

Ambos fueron acusados de los presuntos delitos de cohecho activo específico y cohecho pasivo específico, en perjuicio del Estado.

¿Las razones? La acusación indica que durante su gestión, Benavides acordó con Balcázar, por medio de un asesor, realizar un intercambio de favores, para el sobreseimiento del proceso penal que este enfrentaba en la Primera Fiscalía Superior de Apelaciones de Lambayeque.

Ello, a cambio de que el parlamentario como integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, vote a favor de archivar las denuncias contra Benavides.

En un primer momento, de acuerdo con la Fiscalía, Balcázar pidió el archivo de su investigación y el nombramiento de su nuera, Scarlett Anshy Gálvez, como fiscal adjunta.

Votaciones

Durante la primera moción de vacancia que enfrentó el expresidente Pedro Castillo, el legislador José Balcázar optó por votar en contra, al igual que sus otros colegas de Perú Libre.

Esa misma votación se replicó el 28 de marzo del 2022 cuando se votó por la segunda moción.