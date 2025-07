Jeffrey Epstein recibió cartas ‘subidas de tono’ para su cumpleaños 50; una era de Donald Trump, revela el WSJ

Para el cumpleaños 50 de Jeffrey Epstein, su socia Ghislaine Maxwell pidió a familiares y amigos enviarle cartas. Pero no cualquier tipo de cartas, sino unas “subidas de tono”, reveló este jueves el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ). Una de ellas era del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La idea de Maxwell, indicó el medio, era crear con esas cartas un álbum de cumpleaños.

El álbum es una de las pruebas revisadas por el Departamento de Justicia durante las investigaciones sobre Epstein y Maxwell, acusados de pederastia y tráfico de menores con fines sexuales.

Epstein fue encontrado muerto en su celda en el 2019 y Maxwell fue condenada a 20 años de prisión por tráfico sexual de menores.

Trump se encuentra en el ojo del huracán por haber dado carpetazo al caso, después de que por mucho tiempo su gente y él mismo abonaron a la teoría de que había una “lista de clientes” de Epstein y que se daría a conocer. Ahora, el gobierno dice que no hay “nada nuevo” y que no había tal lista de clientes.

El WSJ dijo haber revisado la carta de cumpleaños que Trump envió a Epstein y que fue incluida en el álbum, encuadernado en cuero.

Según el medio, la carta es “subidita de tono, como otras del álbum. Contiene varias líneas de texto mecanografiado enmarcadas por el contorno de una mujer desnuda, que parece dibujado a mano con un rotulador grueso. Un par de pequeños arcos denotan los pechos de la mujer, y la firma del futuro presidente es un ‘Donald’ garabateado bajo su cintura, imitando el vello púbico”.

La carta concluye con el siguiente mensaje: “Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro secreto maravilloso”.

Trump negó haber escrito la carta o haber hecho el dibujo. “Este no soy yo. Esto es falso. Es una historia falsa del Wall Street Journal”, dijo.

“Nunca he escrito un dibujo en mi vida. No hago dibujos de mujeres. No es mi lenguaje. No son mis palabras”, recalcó.

Jeffrey Epstein junto a Donald Trump, en 1997. Foto: (Toma de video/Cortesía)

Trump demandará al Wall Street Journal

El mandatario advirtió al WSJ que presentaría una demanda si publicaban un artículo al respecto. “Voy a demandar a The Wall Street Journal igual que he demandado a todos los demás”, aseguró. El medio de todos modos publicó la información.

Poco después, Trump confirmó en Truth Social que demandará al medio, a Newscorp y al magnate Rupert Murdoch. El WSJ es propiedad de Dow Jones & Company, que a su vez es filial de News Corp, un conglomerado de medios de comunicación controlado por la familia Murdoch.

“La prensa tiene que aprender a ser veraz, y no confiar en fuentes que probablemente ni siquiera existen. El Presidente Trump ya ha golpeado a George Stephanopoulos/ABC, 60 Minutes/CBS, y otros, y espera demandar y responsabilizar al otrora gran Wall Street Journal. Realmente se ha convertido en un ‘Trapo asqueroso y sucio’ y, escribiendo mentiras difamatorias como esta, muestra su desesperación por seguir siendo relevante", señaló.

Según Trump, “si hubiera algo de verdad en el engaño de Epstein, en lo que respecta al presidente Trump”, la información habría sido usada por los “lunáticos de izquierda radical hace años”.

El WSJ señaló que no está claro cómo se preparó la carta con la firma de Trump. Dentro del contorno de la mujer desnuda había una nota mecanografiada estilizada como una conversación imaginaria entre Trump y Epstein, escrita en tercera persona.

“Voz en off: Tiene que haber algo más en la vida que tenerlo todo”, empezaba la nota.

Donald: Sí, lo hay, pero no te diré lo que es.

Jeffrey: Yo tampoco, porque también sé lo que es.

Donald: Tenemos ciertas cosas en común, Jeffrey.

Jeffrey: Sí, las tenemos, ahora que lo pienso.

Donald: Los enigmas nunca envejecen, ¿te has dado cuenta?

Jeffrey: De hecho, me quedó claro la última vez que te vi.

Trump: Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños - y que cada día sea otro secreto maravilloso.

El álbum, señala el WSJ, contiene poemas, fotos y saludos de empresarios, académicos, exnovias de Epstein y amigos de la infancia.

Nuevo escándalo ahora embarra a otros CEOs y multimillonarios

Entre los que enviaron cartas están el multimillonario Leslie Wexner y el abogado Alan Dershowitz. Epstein administraba en ese entonces el dinero de Wexner.

Según el WSJ, el exdirector ejecutivo de Victoria’s Secret escribió un breve mensaje que decía: “Quería darte lo que quieres... así que aquí está”. Acompañando el texto había un dibujo lineal de lo que parecían ser los pechos de una mujer.

Wexner declinó hacer comentarios, pero un portavoz dijo previamente al periódico que el magnate “cortó todos los lazos con Epstein en el 2007 y nunca volvió a hablar con él”.

El libro fue confeccionado por un encuadernador de Nueva York, Herbert Weitz, según personas que participaron en el proceso. Weitz, que murió en el 2020, incluyó a Epstein como cliente en su página web en el 2003.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió que el gobierno de Trump ha sido “transparente” y que tanto el Departamento de Justicia como el FBI concluyeron, tras meses de investigación, que Epstein no tenía una lista de clientes.

Visiblemente molesto por las críticas a su decisión de cerrar el caso, Trump incluso se lanzó contra republicanos que exigen saber toda la verdad sobre los archivos Epstein y dijo el miércoles que ya no quiere el “apoyo” de aquellos que siguen insistiendo en el caso, al que ahora define como una “estafa” de los demócratas.

Elon Musk, hasta hace poco asesor muy cercano a Trump, llegó a decir, en medio de un pleito con el mandatario, que este estaba incluido en la lista Epstein y que por eso no quería que se divulgara. Luego borró el tuit donde había dicho eso y señaló que “fui demasiado lejos”.