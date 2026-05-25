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Japón ofrece vuelos internos gratis para turistas extranjeros: así puede acceder al beneficio y conocer más destinos

La iniciativa busca distribuir mejor a los visitantes y promover regiones menos concurridas fuera de Tokio y Kioto

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Turistas extranjeros pueden incluir vuelos internos en Japón bajo ciertas condiciones al comprar su boleto internacional.
Turistas extranjeros pueden incluir vuelos internos en Japón bajo ciertas condiciones al comprar su boleto internacional. (ChatGPT/Generada con IA)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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