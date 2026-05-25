Japón ofrece vuelos internos gratis para turistas extranjeros: así puede acceder al beneficio y conocer más destinos

Japón puso en marcha una estrategia turística para atraer a más visitantes internacionales. La iniciativa ofrece vuelos internos sin costo adicional o incluidos dentro de ciertos paquetes. La propuesta busca impulsar recorridos por distintas regiones y reducir la concentración de viajeros en ciudades como Tokio y Kioto.

El programa está liderado por Japan Airlines, que diseñó un esquema para facilitar el desplazamiento dentro del país con tarifas reducidas o sin costo en algunos trayectos.

La medida no incluye boletos internacionales gratuitos. El beneficio aplica únicamente para vuelos domésticos. El pasajero debe comprar el vuelo internacional de ida y regreso a Japón con la misma aerolínea.

Requisitos para acceder al beneficio

Las personas interesadas deben cumplir varias condiciones:

Comprar un tiquete internacional de ida y vuelta con Japan Airlines.

con Japan Airlines. Ingresar a Japón como turista extranjero .

. Añadir el beneficio durante el proceso de compra del boleto.

El acceso está sujeto a disponibilidad de espacios.

La campaña busca distribuir mejor el flujo de turistas durante el año. Tokio y Kioto reciben gran parte de los visitantes extranjeros. Por esa razón, la estrategia pretende aumentar el interés por otras zonas del país.

Entre los destinos que buscan mayor visibilidad destacan Hokkaido, Kyushu y Okinawa. Estas regiones son reconocidas por su diversidad cultural y sus paisajes naturales.

Las condiciones pueden cambiar según el país de origen del viajero y la temporada en la que se compre el boleto.

¿Cómo solicitar el beneficio?

El proceso se realiza desde el portal oficial de la aerolínea.

La persona interesada debe ingresar al sitio de Japan Airlines. Luego debe seleccionar el vuelo internacional hacia Japón. Durante la compra debe agregar las rutas internas disponibles dentro del mismo itinerario.

Las autoridades recomendaron revisar con detalle las condiciones del programa. Algunas rutas pueden tener restricciones por fechas, disponibilidad de asientos o políticas de equipaje.

La propuesta forma parte de los esfuerzos de Japón para fortalecer su industria turística y ampliar la experiencia de los visitantes en distintas regiones del país.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.