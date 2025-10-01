El Mundo

Jane Goodall, célebre investigadora y defensora de los primates, falleció a los 91 años

La etóloga investigó el comportamiento de los chimpancés para explicarle al mundo lo delicado del balance natural.

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach
La etóloga y primatóloga británica Jane Goodall posa con su mascota, "Mister H", durante una sesión de fotos el 18 de octubre de 2024 en París. (Foto de JOEL SAGET / AFP)
La etóloga y primatóloga británica Jane Goodall posa con su mascota, "Mister H", durante una sesión de fotos el 18 de octubre de 2024 en París. (Foto de JOEL SAGET / AFP) (JOEL SAGET/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.