Israel bombardea Palacio Presidencial de Yemen en represalia por ataque con bomba

Al menos cuatro personas murieron y 67 resultaron heridas en los ataques israelíes

Por Europa Press
En el 2017, el Palacio Presidencial de Yemen fue parcialmente destruido durante ataques aéreos. Este domingo, la aviación israelí lo destruyó en el marco de una ola de bombardeos de represalia por el lanzamiento de un misil con bomba de racimo contra territorio israelí. Foto: (Hani Mohammed/AP)







Europa Press

