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El Mundo

Israel advierte que podría reanudar operaciones militares contra Irán

Las declaraciones del ministro Israel Katz ocurren en medio de especulaciones sobre una posible reanudación de los ataques israelíes y de esfuerzos diplomáticos para detener las hostilidades

Israel Katz
Israel Katz, ministro de defensa de Israel, advirtió que su país está dispuesto a realizar nuevas operaciones militares contra Irán, mientras continúan las gestiones diplomáticas para poner fin al conflicto regional. MENAHEM KAHANA
AFP