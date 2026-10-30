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El Mundo

Elecciones en Israel: Bloque de Netanyahu no consigue mayoría para formar gobierno

La coalición del primer ministro obtuvo 53 de los 120 escaños del Parlamento israelí. La oposición consiguió 48 y los partidos árabes sumaron otros 19

Netanyahu declaró que su gobierno no tenía planes de ocupar Gaza, a la vez que se comprometió a crear corredores seguros para la ayuda humanitaria.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, enfrenta un escenario político incierto tras quedar su bloque a ocho escaños de la mayoría necesaria para formar gobierno. ABIR SULTAN
AFP

Jerusalén. El bloque del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, encabezó los resultados de las elecciones legislativas, pero no alcanzó la mayoría necesaria para mantener el control del Parlamento.

La coalición de derecha y extrema derecha obtuvo 53 de los 120 escaños de la Knéset, según los resultados definitivos divulgados por la Comisión Electoral. El partido Likud, liderado por Netanyahu, fue el más votado, con 27 diputados.

Por su parte, el bloque opositor, encabezado por Gadi Eisenkot, consiguió 48 escaños. Ninguna de las dos fuerzas alcanzó los 61 diputados necesarios para obtener la mayoría parlamentaria.