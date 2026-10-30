Elecciones en Israel: Bloque de Netanyahu no consigue mayoría para formar gobierno

La coalición de derecha y extrema derecha obtuvo 53 de los 120 escaños de la Knéset, según los resultados definitivos divulgados por la Comisión Electoral. El partido Likud, liderado por Netanyahu, fue el más votado, con 27 diputados.
Por su parte, el bloque opositor, encabezado por Gadi Eisenkot, consiguió 48 escaños. Ninguna de las dos fuerzas alcanzó los 61 diputados necesarios para obtener la mayoría parlamentaria.
Las elecciones del martes fueron las primeras desde el ataque de Hamás contra Israel, el 7 de octubre del 2023. La participación electoral alcanzó el 77%, la cifra más alta desde 1999.
Uno de los resultados más relevantes fue el avance de los partidos árabes Raam y Lista Unificada, que consiguieron 19 escaños entre ambas agrupaciones.
Sin embargo, el sector político de Netanyahu difundió acusaciones de fraude electoral contra estos partidos por un supuesto financiamiento de Catar para la compra de votos.
Catar y las agrupaciones árabes rechazaron las denuncias. El líder opositor Eisenkot acusó a Netanyahu de intentar deslegitimar los resultados.
El servicio de inteligencia israelí, Shin Bet, abrió una investigación sobre posibles irregularidades. La Comisión Electoral señaló que parte de la información difundida carece de fundamento y aclaró que las pesquisas no modificarán los resultados definitivos.
Los resultados se entregarán oficialmente el miércoles al presidente Isaac Herzog, quien iniciará consultas con los partidos representados en el Parlamento para designar a un candidato encargado de formar gobierno.
La falta de mayoría anticipa negociaciones que podrían extenderse durante semanas. Si ningún bloque consigue los apoyos necesarios, Israel podría convocar nuevas elecciones.
El proceso ocurre en medio de las tensiones por la guerra en Gaza, las críticas internacionales por la expansión de asentamientos en Cisjordania y las amenazas de Netanyahu de reanudar una campaña militar contra Irán.