Elecciones en Israel: Bloque de Netanyahu no consigue mayoría para formar gobierno

Jerusalén. El bloque del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, encabezó los resultados de las elecciones legislativas, pero no alcanzó la mayoría necesaria para mantener el control del Parlamento.

La coalición de derecha y extrema derecha obtuvo 53 de los 120 escaños de la Knéset, según los resultados definitivos divulgados por la Comisión Electoral. El partido Likud, liderado por Netanyahu, fue el más votado, con 27 diputados.

Por su parte, el bloque opositor, encabezado por Gadi Eisenkot, consiguió 48 escaños. Ninguna de las dos fuerzas alcanzó los 61 diputados necesarios para obtener la mayoría parlamentaria.

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