Oposición a Netanyahu lidera por estrecho margen elecciones de Israel en primeras proyecciones

Jerusalén. El bloque de la oposición al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lidera por estrecho margen en las legislativas de este martes, pero sin obtener la mayoría necesaria para formar Gobierno, según los primeros sondeos a boca de urna.

Según las proyecciones de las cadenas de televisión 11, 12 y 13, el “Bloque del Cambio”, encabezado por el centrista Gadi Eisenkot, recabaría entre 52 y 53 escaños de los 120 que tiene el Parlamento, mientras que la coalición saliente de Netanyahu obtendría 50. Eisenkot afirma que resultado electoral en Israel refleja “falta de confianza” en Netanyahu.

Por su parte, las dos listas árabes israelíes podrían conseguir un número récord de bancas, 17 o 18, según esos mismos sondeos.

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