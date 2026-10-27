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Netanyahu denuncia supuestos intentos de robo en las elecciones de Israel, polarizadas y con participación masiva

Primer ministro de Israel enfrenta elecciones decisivas este martes, a las que llega en fuerte polarización; son las primeras tras ataques de Hamás

Un voluntario permanece detrás de una pancarta del partido Likud, del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un centro de votación en Jerusalén, el 27 de octubre de 2026, durante las elecciones legislativas de Israel.
Un voluntario permanece detrás de una pancarta del partido Likud, del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un centro de votación en Jerusalén, el 27 de octubre de 2026, durante las elecciones legislativas de Israel. JEWEL SAMAD
AFP

Jerusalén, Indefinido. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, denunció este martes intentos de robo de las primeras elecciones desde los ataques del movimiento islamista palestino Hamás en 2023, marcadas por una fuerte polarización y una participación masiva.

El sufragio se celebra a la sombra de tres años de guerras regionales desatadas por esos ataques del movimiento palestino, con cuestionamientos sobre la respuesta del país y con la seguridad como tema central de la campaña.

Las últimas encuestas muestran a Netanyahu codo a codo con su principal rival, el centrista Gadi Eisenkot, un político novato y exjefe militar con un talante tranquilo.