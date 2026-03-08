Irán se niega a pactar un alto el fuego a menos que Estados Unidos e Israel terminen con sus ataques

Una columna de humo se eleva tras un ataque contra la capital iraní, Teherán, el 3 de marzo de 2026. Irán intensificó sus ataques contra objetivos económicos y misiones de Estados Unidos en Medio Oriente.

El Gobierno iraní informó, este domingo 8 de marzo, que no tiene ni la más mínima intención de negociar una paz al conflicto abierto esta semana con Estados Unidos a menos que cesen inmediatamente los ataques contra su territorio.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, dijo en entrevista con la cadena estadounidense NBC que esta situación “difiere por completo” del conflicto del verano pasado; otra operación conjunta entre Estados Unidos e Israel contra las instalaciones nucleares del país y que se saldó con más 1.000 muertos porque el final de ese enfrentamiento, como ha quedado demostrado, no se ha traducido en una paz duradera.

“La última vez nos atacaron, asesinaron a nuestra gente y destruyeron nuestra infraestructura, y luego pidieron un alto el fuego. Lo aceptamos de buena fe, porque solo nos estábamos defendiendo. Cuando cesó la agresión, nosotros también. Pero esto no condujo a la paz”, explicó Araqchi.

“El alto el fuego no va a ocurrir ahora mismo. Debe haber un fin permanente a la guerra y, hasta que lleguemos a ese punto, creo que debemos seguir luchando por la seguridad de nuestra gente. Primero, que nos expliquen por qué iniciaron esta agresión, y luego podremos hablar de un alto el fuego”, añadió el ministro.

Araqchi eludió pronunciarse sobre las informaciones que apuntan a Rusia como asesora logística de Irán en este conflicto a través de la entrega de datos de combate sobre posibles objetivos. El ministro de Exteriores se limitó a recordar que ambos países firmaron recientemente un nuevo acuerdo de asociación estratégica.

“La cooperación militar entre Irán y Rusia no es nueva ni ha estado oculta. Esta cooperación ha existido en el pasado, existe ahora y continuará en el futuro. No tengo información militar detallada pero, que yo sepa, tenemos una muy buena cooperación con Rusia”, indicó.