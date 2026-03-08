El Mundo

Irán se niega a pactar un alto el fuego a menos que Estados Unidos e Israel terminen con sus ataques

“El alto el fuego no va a ocurrir ahora mismo. Debe haber un fin permanente a la guerra”, dijo el ministro de Exteriores iraní

Por Europa Press
Una columna de humo se eleva tras un ataque contra la capital iraní, Teherán, el 3 de marzo de 2026. Irán intensificó sus ataques contra objetivos económicos y misiones de Estados Unidos en Medio Oriente.
Una columna de humo se eleva tras un ataque contra la capital iraní, Teherán, el 3 de marzo de 2026. Irán intensificó sus ataques contra objetivos económicos y misiones de Estados Unidos en Medio Oriente. (ATTA KENARE/AFP)







IránEstados UnidosIsraelGuerraAtaques
