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Investigación sobre accidente de Air India sigue desatando polémica tras un año del accidente que dejó 260 muertos

Aunque el 787 Dreamliner mantenía un historial de seguridad destacado, este fue el primer accidente fatal con pérdida total de una aeronave de ese modelo.

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Por Sebastián Araya Delgado
Lugar del accidente del vuelo AI-171 en Ahmedabad, Gujarat y mapa de la trayectoria de vuelo.
Lugar del accidente del vuelo AI-171 en Ahmedabad, Gujarat y mapa de la trayectoria de vuelo. . (Prime Minister's Office (GODL-India)/Wikipedia)







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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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