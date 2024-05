Triatleta ayuda a competidora a cruzar la meta de una carrera en México y se vuelve viral

Un hecho de solidaridad se presentó el 25 de mayo en la Final Femenil Juvenil Superior de triatlón de los Juegos Nacionales de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) en México. La deportista Gabriela Urias no dejó desfallecer a una competidora y la ayudó a cruzar la línea de meta en un acto muy aplaudido que se volvió viral por medio de un video.

La atleta, que participaba en el triatlón de la categoría de 16 y 17 años, vio desde lejos a la deportista, quien cayó al suelo, mientras varias competidoras pasaban por su lado. Al llegar al lugar, y con su rival Vivianne Cramer sobre las vallas, Urias decidió ayudarla para terminar la competencia.

El fuerte sol y la deshidratación le pasaron factura a la representante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que por suerte encontró una mano amiga que no le permitió desfallecer y logró completar la carrera con claras muestras de cansancio.

Al terminar la competición y por su acto solidario, Urias habló a los medios sobre el hecho y explicó que nunca dudó en ayudarla a pesar de perder su posición en el triatlón.

“Vi a mi compañera tropezando a causa del calor y la deshidratación. Al verla sentí un impulso por ayudarla, y no dudé en acercarme. La levanté y la llevé apoyada sobre mí hacia la meta, dándole impulso para que pudiera llegar en el lugar que se ganó”, destacó la triatleta.

Y agregó: “Al final del día es solo un resultado que no me define como atleta, y el ganar no lo es todo. Estoy muy orgullosa de haber podido ayudar a mi compañera y también de mí misma”.

El gesto de Urias rápidamente se volvió viral en las redes sociales, donde usuarios aplaudieron su espíritu deportivo y generosidad. Este acto de solidaridad ha sido un recordatorio de que, más allá de la competencia, los valores humanos y el compañerismo son esenciales.

Gabriela Urias demostró que la verdadera victoria no siempre se mide por la posición en la que se cruza la meta, sino por los actos de bondad, empatía y apoyo que se brindan a lo largo del camino.

