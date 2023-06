Stockton Rush, piloto de sumergible Titán, contó cómo quiere ser recordado

Este jueves, las autoridades confirmaron que los restos encontrados en el área de búsqueda corresponden al sumergible del OceanGate, que desapareció el domingo y transportaba cinco personas dentro; entre ellas, Stockton Rush el fundador de la compañía, quien conversó hace un año con el actor y creador de contenido mexicano, Alan Estrada, el cual descendió abordo del Titán a lo profundo del océano Atlántico para ver al famoso Titanic.

Durante su conversación, Rush le confió a Estrada varios aspectos de su vida personal, incluido cómo le gustaría ser recordado después de su muerte. Esto, sin saber que un año después su nombre sería tendencia por el accidente abordo de la nave.

“Me gustaría ser recordado como un hombre innovador. Creo que fue el General MacArthur quien dijo: ‘eres recordado por las reglas que rompes’. Yo he roto algunas para hacer esto. Creo que las he roto respaldado con buenos ingenieros y lógica. Titanio y fibra de carbono, hay una regla para no hacerlo, pues lo hice”, comentó el también piloto.

“Escogiendo las reglas que quieres romper y el valor que le dan a la sociedad... Para mí eso es innovar, no inventar. Innovar es cuando haces que un invento sea aceptado ampliamente”, agregó.

En su declaración frente a la cámara y abordo del Titán, Rush también destacó la importancia de explorar los océanos y no enfocarse solo en el espacio. “Aquí es donde vamos a encontrar nuevas y extrañas formas de vida. El futuro de la humanidad está bajo el agua, no en Marte”, aseguró.

Escéptico a la capacidad del humano fuera de la Tierra, el fundador de OceanGate también dijo que como especie no llegaremos a tener una base en Marte o la Luna, sino en el fondo del mar, según él “porque cuando el Sol se extinga, aún habrá corrientes hidrotermales. Y estarán formas de vida que no necesitan del Sol para sobrevivir. Y si destruimos este planeta, el mejor ‘salvavidas’ que tenemos es bajo el agua”.

Restos encontrados sugiere 'pérdida catastrófica' de pasajeros del sumergible

Junto a Rush también falleció falleció Paul-Henry Nargeolet, explorador francés; Hamish Harding, explorador y turista espacial británico; y a Shahzada y Suleman Dawood, padre e hijo pakistaníes.

La experiencia de Estrada a bordo del Titán

Según el diario El Universal, de México, Estrada tuvo una primera oportunidad de bajar al naufragio julio del 2021, pero varios problemas técnicos impidieron la inmersión del sumergible experimental, por lo que fue hasta el 2022 cuando pudo descender con éxito.

“El Titanic está a 3.800 metros bajo el nivel del mar, una profundidad que muy poca gente ha podido ir porque hay que bajar en un sumergible especializado que pueda resistir esos niveles de presión, que tenga la tecnología no solo para poder navegar en esas profundidades, sino de oxígeno, sistema de navegación, de luces, de cámaras y una ventana en la que puedas asomarte y ver los restos del Titanic”, explicó el creador de contenido hace 10 meses en una charla que tuvo con los seguidores de su canal de Youtube, Alan X el mundo.

Estrada destacó que había un tremendo riesgo al bajar, ya que era una nave experimental y que en cualquier momento algo podría salir mal. De hecho, en uno de los videos que publicó en su canal sobre la experiencia, se observa cómo estuvieron a punto de regresar a la superficie, pues en medio descenso perdieron la comunicación.

El piloto a cargo decidió desprenderse de parte de sus pesos externos, para iniciar con la elevación; sin embargo, lograron reestablecer la comunicación casi de inmediato y pudieron llegar hasta su destino.

