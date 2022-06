‘¡Por favor! No me corten la luz’: Conmovedor mensaje de un padre en Argentina

San Luis. A lo largo y ancho de las redes sociales, hay un sinfín de personas que cuentan historias de vida y rápidamente causan diversas reacciones entre los usuarios. En esta oportunidad, la emoción cobró todo el protagonismo por un hecho que ocurrió en San Luis, en Argentina.

Ahí, un empleado de la empresa Edesal se topó con una situación que lo dejó sin palabras: encontró un cartel de un padre que no podía pagar el recibo de la luz y pedía que no le quiten el suministro. Sin pensarlo, inició una campaña solidaria para ayudar al desconocido. “Es increíble lo que se puede hacer todos juntos”, expresó a La Nación de Argentina el joven trabajador.

“Por favor, no me corten la luz. Me quedé sin trabajo, estoy solo con mis dos hijas. En cuanto pueda, voy a pagar la luz. Por favor y gracias”, fue el escrito con el que un hombre realizó un pedido desesperado.

Con dos pequeñas a su cuidado, y sin los medios económicos para pagar las facturas mensuales, dejó el cartel pegado en el medidor ubicado en el exterior de su hogar, con la férrea esperanza de que alguna persona se apiade de su situación. Y corrió con suerte.

El 17 de junio por la tarde, el empleado de la empresa Edesal, Xavier, se encontraba en el barrio 600 viviendas, ubicado en la ciudad de La Punta, a 20 kilómetros al norte de San Luis. Como cualquier día normal de su trabajo, realizó visitas domiciliarias a los usuarios para entregarles los recibos de cobro y leer los nuevos consumos en los medidores.

Sin embargo, cuando procedió a realizar este último paso en una de las casas, leyó el pedido desesperado. Con gran empatía, y lejos de mirar para otro lado, se conmovió por el texto y emprendió una tarea: la de ayudar al prójimo. Lo primero que hizo fue compartir una foto del aviso con el fin de reunir el dinero necesario para tenderle una mano al hombre.

“Estaba con las tareas de lectura y en un momento me encontré con una carta, donde una persona pedía por favor que no le cortemos la luz, que estaba solo con sus dos nenas y sin trabajo. Al ver todo eso quebré en llanto”, explicó Xavier a La Nación de Argentina.

Tras ver esto, subió una captura del escrito en su estado de WhatsApp y agregó: “Me gustaría darle una mano a este hombre. Él no sabe nada, ni va a saber quién se la pagó, pero se va a encontrar un lindo regalo del Día del Padre. Ayúdenme por favor”.

Luego de realizar una primera acción, quiso seguir con su día de trabajo normal, pero no pudo. Sentía una gran angustia tras leer aquel texto y no logró concentrarse. “Se me revolvía el estómago.

En un momento me vibró el teléfono, con muchos mensajes de gente que quería apoyar”, sostuvo. Cuando se dio cuenta de que eran muchos los que querían colaborar en la causa , tomó la iniciativa de hacer una colecta solidaria a través de Facebook.

“En un principio queríamos ayudarlo de una manera anónima, pero cuando hay plata de por medio hay que hacer todo con transparencia. Me contacté con él y mostré en las redes sociales todos los movimientos de dinero que hubo. A las pocas horas recibí llamados de personas que querían pagar todas las boletas y en el transcurso de la horas alcanzamos el monto total”, detalló.

Cuando Xavier pagó las cuentas, aún quedaba dinero recolectado. Gracias a esto, realizaron una nueva acción solidaria. En el mientras tanto, el protagonista de la historia ya tenía conocimiento de todo lo que se había generado y reflejó su emoción hacia los que ayudaron.

“Primero, una compañera mía se comunicó con él y le dejó el papel con su número de teléfono. Cuando se contactó con ella, notó que el hombre lloraba junto a sus hijas. Está muy agradecido con la gente y con todos los que colaboraron, es una persona trabajadora, que tenía un comercio y por circunstancias de la vida no pudo continuar. Si le damos una mano volverá a tener una fuerza de trabajo, pero son cosas que se viven hoy en día”, comentó.

Por otro lado, Xavier reiteró su agradecimiento hacia las personas que, de forma desinteresada, aportaron un granito de arena en la vida del hombre : “Ya sea de $30, $40, $200, con esa ayuda logramos una cifra importante de dinero y logramos el objetivo. Es increíble lo que se puede hacer todos juntos. El hombre tenía los ojos brillosos y una emoción muy grande, fue el mejor regalo del Día del Padre que le dimos. Con parte del dinero le compró útiles a su nena”, comentó el joven.

En relación al elevado costo de las boletas de luz y como forma de aclaración, explicó que el hombre tenía deudas anteriores y se encontraba en un plan de pago. “Sumado a los cargos por mora, impuestos municipales y el consumo actual, el número era muy elevado. Además, en esa zona aún no hay gas y dependen de lo eléctrico”, sostuvo.

Por último, y como reflexión, expresó: “Lo que realmente me conmovió de él y de la gente, es su honestidad”.

El gesto del trabajador, que además cambió por completo la vida de este hombre y sus hijas, refleja también el poder de las redes sociales, las cuales no solo funcionan de manera frívola sino que se las puede aprovechar como un puente de humanidad.

