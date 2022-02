Ómicron y las reinfecciones de covid-19

San Salvador. En pleno repunte de casos de covid-19, muchas personas han comenzado a exponer situaciones en las que han padecido hasta dos procesos virales en el mismo mes, o con mes y medio de diferencia, por lo que se están preguntando si es posible sufrir una reinfección de la enfermedad, sobre todo con la aparición de ómicron, que es más contagiosa que variantes como delta.

Los epidemiólogos Wilfrido Clará y Alfonso Rosales aclararon que una persona no puede infectarse con la misma variante de covid-19 en un período menor a los tres meses.

Si un paciente, por ejemplo, presentó síntomas y padeció un proceso gripal el 1 de enero, o si ese día salió positivo en una prueba de covid-19, y dos o tres semanas después volvió a presentar síntomas similares, existe una sola explicación: el primer proceso no fue coronavirus y el segundo proceso, o viceversa; o el primer proceso sí fue covid-19 y el segundo es una continuidad del mismo, no una reinfección.

“Hay bastante discusión con relación a qué vamos a llamar una reinfección por la misma variante. Inglaterra ocupa una de las definiciones más interesantes: para que se pueda hablar de una reinfección con la misma variante tienen que transcurrir por lo menos tres meses, es decir, 90 días desde que se curó del primer ómicron”, mencionó el doctor Clará.

Sin embargo, la inquietud persiste: hay quienes afirman que después de haberse curado de covid-19 vuelven a hacerse una prueba PCR y esta resulta positiva al coronavirus. “Por eso la PCR se dejó de utilizar como prueba de negatividad para salir del aislamiento, porque es una prueba tan buena, tan sensible, que (...) es capaz de detectar los pedazos de virus que quedaron por allí tirados, aunque el virus ya esté muerto y ya no tenga capacidad de infectar a nadie”, explicó.

Antes de ómicron, en el 95 % de los casos de covid-19 leves o moderados, las personas dejaban de infectar a otros después de 10 días del inicio de síntomas o después de 10 días de una prueba positiva en un asintomático. No obstante, con ómicron, hay datos que sugieren que su transmisibilidad es más corta: “Se ha visto que una persona infectada con ómicron y que desarrolla síntomas, a partir del quinto día del inicio de síntomas ya existe la probabilidad de que el virus haya decaído enormemente”, anotó Clará.

Por ese motivo es que en Estados Unidos y Europa han acortado los tiempos de aislamiento a cinco y siete días, respectivamente. “Aún hay una discusión sobre que es muy corto y habría que subirlo a siete aquí en Estados Unidos, pero en todo caso ya no son ni 10 ni 14 días”, añadió.

Lo que sí está claro es que ómicron tiene 5.5 veces más capacidad de reinfectar a una persona, coincidieron ambos especialistas. Es decir, si una persona se contagió antes con delta, ómicron puede reinfectar a esa misma persona.

El doctor Rosales señaló que la variante ómicron tiene capacidades mucho más efectivas de evadir el sistema inmunológico; entonces, aunque una persona hubiese incrementado su respuesta inmunológica con otra variante como delta, es factible que si se pone en contacto con una persona infectada con la variante ómicron se la transmita.

“Teóricamente, si son dos variantes diferentes, sí es posible una reinfección, porque ómicron tiene la capacidad de eludir el sistema inmunológico”, explicó Clará, pero si una persona se contagia con determinada variante, el sistema inmunológico va a reaccionar específicamente a esa variante; entonces, sería más difícil que se reinfecte en el corto tiempo.

“La respuesta del sistema inmunológico con el SARS-CoV-2 anda entre tres y seis meses para que empiece a disminuir. Así que no debería tener una reinfección con la misma variante en un período de tres meses, por lo menos”, reiteró Rosales.

