Los cinco arrepentimientos más comunes al final de la vida, según un psiquiatra

A lo largo de los años, las personas han intentado lograr la felicidad como uno de los objetivos en la vida. El hecho de que se tenga una cantidad finita de tiempo para vivir hace que el proceso sea más interesante: sin un final, tendría menos sentido levantarse cada mañana y afrontar cada día. Sin embargo, esto también limita a las personas en cuanto a lo que pueden hacer, porque el día en que fallecen , ya nunca más podrán hacer aquello que siempre quisieron.

En un momento avanzado de la vida, es común que muchos revisen sus años anteriores y se encuentren con situaciones que habrían preferido resolver de forma distinta, cosas que les gustaría haber hecho y valentía que les gustaría haber tenido. Estos arrepentimientos no solo revelan las preocupaciones más íntimas de quienes están por dejar este mundo, sino que también ofrecen una perspectiva invaluable sobre lo que realmente importa al final del camino.

Cinco arrepentimientos de las personas al final de la vida

En la red social TikTok, en una entrevista para la Cadena de Ondas Populares Españolas (COPE), el psiquiatra español Enrique Rojas explica cuáles son los aspectos que la gente suele reprocharse antes de partir de este mundo.

1. Haber trabajado demasiado: El profesional de la salud afirma que esta es la principal cosa de la que se arrepienten millones de personas antes de morir. Esto implica haber perdido tiempo valioso en una oficina o en un empleo que no disfrutaban y en el que sentían que perdían el tiempo.

2. Dar demasiada importancia a cosas insignificantes: La segunda característica que destaca es el remordimiento por haberle dado relevancia a cosas sin importancia, como peleas o discusiones con seres queridos, situaciones que produjeron estrés o malos momentos a causa de pequeñeces que parecían importantes. “Tener justicia de juicio”, explica el autor y médico español.

3. No haber disfrutado de la vida: Hay quienes quisieran retroceder el tiempo para aprovechar pequeñas situaciones, momentos compartidos con otros que, en ese entonces, no supieron apreciar. Esto podría ser un almuerzo con su papá, los primeros años de la vida de un hijo, las vacaciones de cierto año o incluso situaciones más sencillas. Pero, en ese momento, una persona podría haber estado apurada, impaciente, enojada o preocupada y no pudo disfrutarlo.

4. No haber hecho lo que querían: Esta es otra frase común en boca de las personas que están llegando al final de sus días y quisieran retroceder el tiempo. “¿Por qué hice lo que querían mis padres, mis parejas, mis hermanos, mis familiares y mi entorno?”, se preguntan muchos. “¿Por qué no hice lo que me hacía feliz a mí?”.

5. No haber encontrado respuestas a los grandes interrogantes de la vida: No encontrar soluciones justas a las dudas existenciales es el quinto aspecto. Rojas explica que esto significa nunca haberse preguntado lo suficiente cuál es “el sentido de la vida”.

Estos puntos no tienen por qué entristecer a una persona, sino que son pautas para repasar diariamente y vivir con más plenitud.

