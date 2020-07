“A mí los especialistas me han dicho que no necesito el cubrebocas si mantengo la sana distancia y en los lugares donde sí es necesario pues la norma, por no decir obligatoria, ahí me lo pongo, en el avión lo piden me lo pongo en el avión, en la oficina digo constantemente a ciudadanos gentes de organizaciones sociales ciudadanas políticas religiosas lo que hacemos es mantener sana distancia”, agregó.