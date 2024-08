Latinos debaten si vale la pena regresar a sus países tras años en Estados Unidos

Debido a las situaciones económicas y las pocas oportunidades laborales que algunos tienen en sus propias naciones, estas personas toman la decisión de viajar hacia Estados Unidos con el fin de encontrar algún empleo que les permita ahorrar y quedarse a vivir.

Mientras que otros piensan en guardar su dinero para poder invertirlo en su lugar de origen, puesto que el valor del dólar puede permitirles conseguir una mejor vivienda o un terreno en el cual construir un edificio de varios apartamentos para ponerlos en arriendo y así volver con sus familiares.

Un latino le expresó su apoyo a las personas que desean devolverse a su país de origen.

Un latino publicó en su cuenta de TikTok una serie de videos hablando sobre la emigración en familia con el fin de ayudar a otros, darles consejos sobre las diferentes situaciones y analizando cómo está el panorama económico en otras naciones.

Bajo la narrativa del ahorro del dinero en Estados Unidos, una mujer le escribió al hombre que estuvo 20 años en dicho país, pero no considera quedarse: “Así como están las cosas en Estados Unidos, me iría sin regresar, no dejaría que mis hijos regresen. Tengo dos hijos, 20 años aquí y ya no es igual”.

El debate sobre si regresar a su país tras años en Estados Unidos enfrenta a latinos que ahorraron para mejorar su calidad de vida en casa. Foto: TikTok: @emigrar_en_familia

Ante esto, el tiktoker respondió: “Mucha gente piensa en irse, dicen que ya estuvo su etapa. Se cree que estar aquí en Estados Unidos, trabajar, hacer que tus hijos crezcan, estudien o nazcan en este país te ayuda a ti a llegar a cierto nivel”.

Esto porque “mucha gente ahorra y logra construir, por ejemplo, una casa, adquiere un terreno o compra un departamento en su país de origen con la finalidad de regresar. Hay mucha gente que piensa en regresar, volver y se tratan de preparar a lo largo de los años para irse, para ese gran momento”.

Tras esto, explicó que si se ahorra y se invierte en su país de origen con el fin de obtener una vivienda es una razón válida para devolverse, puesto que podría continuar con su vida fácilmente en ese lugar. “Ahora, sí, es cierto, Estados Unidos no es lo mismo que hace mucho tiempo y a veces uno busca otro tipo de cosas en la vida, no solamente el dinero”.

Para el tiktoker es una buena opción irse a trabajar a Estados Unidos durante cinco, seis o incluso 10 años para ahorrar y regresar, en caso de que su plan de vida no sea quedarse en dicha nación. “Estados Unidos es para hacer plata rápido, sin quemar toda tu juventud e irte preparando. Comparto esta ideología”.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.