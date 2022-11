La mujer rica más tacaña del mundo: iba a clínicas de caridad y usaba vestidos baratos

En la imaginación de las personas existe el sueño de ser un magnate y conseguir todo el poder del mundo con dinero: ropa, viajes, negocios, empresas y un sinfín de bienes para dejar como fortuna. Sin embargo, no todos los multimillonarios viven con tal imaginario de presumir su dinero por doquier. ¿Discreción o tacañería? Para ello hay que ahondar más en la vida de Hetty Green, conocida como la “Bruja de Wall Street”.

Green nació el 21 de noviembre de 1834 en New Bedford, Massachusetts, Estados Unidos, bajo el seno de una familia adinerada. A sus 10 años ya era considerada como una de las mujeres más millonarias del país, gracias a todo lo que aprendió de su abuelo al haber trabajado como su secretaria con tan poca edad, según la revista National Magazine de Massachusetts.

La magnate siempre fue muy inteligente para hacer negocios y ampliar la fortuna familiar que le dejaron su padre y tía, según reveló el periodista e historiador Charles Slack, autor de la más completa biografía sobre Green, en 2004.

La mujer se dedicó a la compra y venta de bienes raíces e hipotecas. De igual manera, otorgó préstamos e invirtió en la bolsa de valores, como en acciones de los sectores mineros, de ferrocarriles y bonos gubernamentales, según cuenta su biografía.

”Su estrategia de inversión en bienes raíces era comprar una propiedad barata cuando nadie la quería, aferrarse a ella hasta que surgiera interés y luego venderla cara”, dijo Ellen Terrell, especialista de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, en una publicación de 2012 dedicada a Green.

No obstante, fue una mujer poco amplia con sus lujos, poder y dinero. Según la revista, Green prefirió ahorrar su fortuna para evitar pagar los altos impuestos que correspondían a sus grandes sumas de dinero.

De acuerdo con las declaraciones dadas por fuentes cercanas a The New York Times, Green vivió en estrechos apartamentos de Brooklyn y Hoboken para no pagar altas sumas de dinero en impuestos por lujosas mansiones.

De igual manera, prefirió comer en platos muy económicos y no en vajilla de porcelana. Además, decidió usar vestidos de algodón en lugar de telas caras y populares de la época, como lo eran la seda y encaje.

No obstante, lo más impactante es que, a pesar de haber sido la millonaria más cotizada del momento, puso la abstención de gastar su dinero por encima de su salud, ya que no le importaba asistir a clínicas de caridad con tal de para no pagar un solo centavo, aunque estuviera rodeada de cantidades.

