‘Isla de los fantasmas’: misterioso lugar donde aislaban y torturaban a enfermos en Italia

Hay lugares en la Tierra tan misteriosos que dan miedo con tan solo escuchar su nombre, ese es el caso de la Isla Poveglia, Italia, más conocida como la “Isla de los fantasmas”, un lugar que fue utilizado para guardar los enfermos de la Peste Negra en el siglo XIV (14).

Debido a la fama que tiene por ser un lugar en el que asustan, la Isla Poveglia, ubicada cerca a la ciudad de Venecia y Lido, está abandonada. A principios del siglo V (5), esta isla fue el escondite de muchas personas que huyeron de sus ciudades para liberarse de las invasiones del ejército de Alarico el Godo y Atila el Huno.

Sin embargo, la isla permaneció varios siglos sola hasta que inició la Peste Negra, en el siglo XVI, una pandemia que se dio desde el norte de África hasta toda Europa, del año 1347 hasta el 1351, gracias a que la bacteria Yersinia pestis que se transmitía por las pulgas de las ratas.

Esto ocasionó uno de los desastres sociales, políticos, económicos y religiosos más fuertes en el continente durante la Edad Media, pues millones de personas murieron a causa de la enfermedad. Entre ellas estaba Giovanni Mocenigo, un noble veneciano del momento.

Con el objetivo de tener un lugar en donde refugiarse y evitar que más personas se contagiaran, la Isla Poveglia fue utilizada por el gobierno para que los enfermos hicieran una especie de cuarentena ahí.

“Cuando la peste azotó la ciudad, todos los enfermos o que mostraban algún síntoma sospechoso fueron restringidos en la isla hasta que se recuperarán o murieran”, dijo Luisa Gambaro, antropóloga de la Universidad de Padua, a National Geographic.

De hecho, en la isla, el gobierno construyó un hospital para que los médicos estuvieran al tanto de los pacientes que se encontraban infectados. Sin embargo, el servicio de los funcionarios hacia los ciudadanos no era el adecuado, ya que en muchas ocasiones los doctores los enjaulaban y los azotaban, según el portal History Defined.

En la isla no solo habitaban personas enfermas, sino también, quienes cometían delitos o no cumplían la ley de ese entonces, además, habían infectados que no podían hablar y eran quemados vivos.

”Los trabajadores recogían a los muertos y los arrojaban a las tumbas todo el día sin descanso. A menudo, los moribundos y los que estaban demasiado enfermos para moverse o hablar eran dados por muertos y arrojados sobre los cadáveres apilados”, escribió Rocco Benedetti en su libro Venecia 1576, la Peste.

Como no cabían más personas en la Isla Poveglia, el gobierno tuvo que trasladar a varios enfermos a la Isla de Lazzaretto. En el 2007, unos excavadores, que estaban buscando fósiles en el lugar para ponerlos en el nuevo Museo de Lazzaretto Vecchio, encontraron fosas comunes que tenían 1.500 cadáveres aproximadamente.

“En los últimos tres años recolectamos más de 1.500 cadáveres y 150 cajas de artefactos. Estimamos que todavía hay miles de esqueletos enterrados debajo de cada prado en Lazzaretto Vecchi”, dijo Vincenzo Gobbo, arqueólogo de la Universidad Ca’ Foscari de Venecia al portal National Geographic, quien trabaja para la Superintendencia Arqueológica de Veneto, Italia.

Después de ser un territorio de muerte y una colonia de aislamiento durante el gobierno de Napoleón, la isla Poveglia fue abandonada en 1868, ya que las autoridades venecianas ordenaron que el lugar ya no debería ser utilizado como cuarentena.

Desde ese entonces hasta ahora, se escucha el rumor de que es una isla embrujada en donde el alma de los muertos de la peste negra aún habita ahí. Sin embargo, ese no fue un impedimento para que en 1920 un grupo de médicos invadieran la isla e hicieran estudios con pacientes que tenían trastornos mentales, según informó el portal History Defined. Pero, en 1968 el hospital fue cerrado y la isla quedó sola nuevamente.

En el 2021 un youtuber Matt Naddin publicó un vídeo en sus redes sociales que tuvo más de 28.000 reproducciones en la plataforma. En este, el hombre de 42 años muestra a pocos metros de distancia la isla de Poveglia. Su historia se hizo viral, tanto así que el hombre fue entrevistado por la prensa británica para contar cómo fue su viaje y comentó que con solo nombrar la isla, muchos italianos se asustaban.

Fue realmente, inquietante. Se notaba que incluso el taxista que nos acompañó estaba asustado, no solo de que pudiera aparecer la policía sino del lugar en sí. No podríamos escapar lo suficientemente rápido si pasaba algo”, relató Matt a la prensa británica en el año 2021. Gracias a él se volvió a hablar de la Isla de Poveglia en todo el mundo. Sin embargo, también confesó que era un lugar que le generaba curiosidad porque allí sucedieron muchas atrocidades por culpa de la Peste Negra.

“La isla está tan llena de historia oscura y macabra, muchísima gente murió ahí y realmente cuando estás ahí te haces una idea de los horrores que sucedieron mientras caminas por sus calles (...). Quemaron todos los cuerpos y los dejaron tirados por ahí. La isla nunca ha sido despejada adecuadamente ni nada por el estilo, así que todo luce como si lo acabaran de dejar ahí”, comentó.

