Para algunos de los que han estado en cuarentena, la ansiedad y el miedo a ser estigmatizados por amigos, vecinos y compañeros de trabajo les hacen ser reticentes a reconocer incluso el más mínimo impacto en su salud. Los pacientes entrevistados por The Associated Press -todos pasajeros del crucero Diamond Princess que estuvo en cuarentena en Japón- describieron los síntomas como no más graves que los de un resfriado normal o una gripe.