Hoy hace 50 años: Papa Paulo VI reconocía conservadurismo de la Iglesia

En esta foto de archivo tomada el 5 de enero de 1964, el Papa Paulo VI abandona la Basílica de la Anunciación en Nazaret después de celebrar una misa. (AFP) (STRINGER/AFP)

Texto original publicado por La Nación el 20 de enero de 1972.

El Papa Paulo VI dijo hoy que la Iglesia es conservadora, intransigente en materia de fe y advirtió a los eruditos eclesiásticos sobre ciertos errores doctrinales. El Pontífice habló ante unas 5.000 personas en su audiencia pública semanal en la moderna sala de audiencias cerca de San Pedro.

Sus palabras sonaron como el eco de su discurso ante el sínodo episcopal cuando describió a la Iglesia como tenazmente conservadora en asuntos de fe. El Papa advirtió que los intentos para ajustar la fe a la ciencias y la filosofía modernas aún amenazando el dogma, amenazan con arruinar por completo nuestro punto de vista sobre la vida y sobre la historia.

Deploró lo que llamó el resurgimiento del modernismo. Herejía que el Papa Pío X condenó en 1907 por anteponer la ciencia a la fe. El modernismo, dijo hoy el Papa, todavía está presente bajo otros nombres. Manifestó que su responsabilidad es la conservación rigurosa de la revelación auténtica.

El magisterio de la Iglesia, señaló, no inventó su doctrina, en lo que concierne a la verdad. Se puede decir que es conservadora, intransigente. A quienes desean hacer la fe más fácil y ponerla al día con el cambio de mentalidad de la actualidad, la Iglesia les dice: Non possumus, es decir, no podemos. El Papa dijo, empero, que esto no elimina las diversas tendencias teológicas.

En otras noticias:

Intentan asesinar a todo Chicago

Un supuesto plan para envenenar el agua corriente de esta ciudad fue una idea descabellada que no pudo haber tenido éxito, dijo James J. Jardine, comisionado de acueductos y alcantarillado de Chicago.

Dos hombres, ambos estudiantes universitarios, fueron acusados ayer de conjura para cometer asesinato introduciendo gérmenes de tifoidea en el agua corriente de Chicago. Jardine expresó que cualquier intento para envenenar el agua de Chicago fracasará.

El cloro que añaden constantemente a los mil millones de galones de agua que consume Chicago diariamente hubiera destruido las bacterias de la tifoidea, agregó. Detenidos en la prisión del condado de Cook, con una fianza de 290 dólares cada uno, permanecen Steve Pera de 18 años quien trabajó en el laboratorio de un hospital, y Allan Schwander de 19 años.

Un pintor de vocación que no halla apoyo

“No he encontrado estímulo para dedicarme a la pintura, por eso lo hago sólo en tiempo extra”; dice tajantemente el joven artista nacional Óscar Álvarez. El pintor nació en Alajuela y cursó estudios en aquella ciudad, pero siempre se inclinó por los pinceles y más de una vez sus profesores le dijeron que “en clase no hay que estar haciendo dibujitos”.

Cuando no contaba con los materiales necesarios, recurría al carbón de la cocina y en más de una acera y pared alajuelense, quedaron grabados testimonios de sus primeras inquietudes artísticas.

Últimamente se ha dedicado al retrato y lo hace con singular perfección, aunque le gustaría entregarse también a óleos más subjetivos, si el ambiente y el apoyo de los costarricenses se lo permitiera.