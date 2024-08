Hombre en Tailandia es mordido por pitón en los testículos mientras usaba el inodoro

Un hombre fue mordido en los testículos por una pitón de 3,5 metros mientras usaba el baño en su hogar en Tailandia. El incidente ocurrió el 20 de agosto. Thanat Thangtewanon, de 35 años, se sentó en el inodoro y sintió un dolor agudo en sus genitales. Al investigar, descubrió que una enorme serpiente estaba oculta en la tubería.

Thangtewanon intentó liberarse golpeando la cabeza de la pitón con un cepillo de baño hasta matarla. “Sentí un dolor muy fuerte y vi sangre por todas partes, pero lo que más me sorprendió fue encontrar una pitón en el inodoro”, relató en Facebook.

Después del ataque, el hombre fue al hospital, donde los médicos le administraron una vacuna contra el tétanos. Afortunadamente, la herida no fue lo suficientemente profunda para requerir sutura, y los médicos aseguraron que sanaría en pocas semanas, según contó al medio Daily Mail.

Este no es un caso aislado en Tailandia. En 2016, un hombre fue mordido en el pene por una pitón de 3 metros, y en 2020, una ama de casa sufrió una mordedura en los glúteos mientras usaba el baño.

La pitón reticulada, una de las serpientes más grandes del mundo, es común en el sudeste asiático y frecuentemente entra en conflicto con los humanos debido a su tendencia a habitar áreas urbanas. Este reptil puede atacar tanto a personas como a animales domésticos, lo que ha generado preocupación entre los residentes de la región.

Thangtewanon, quien aún se recupera del incidente, confesó que no ha vuelto a usar ese baño y revisa cada vez que va al inodoro. “Tengo suerte de que no fuera una serpiente venenosa. Una cobra me habría matado”, añadió.