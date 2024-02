Estudio revela cuánto tiempo libre necesita una persona para ser feliz

Las rutinas diarias pueden envolver a las personas en una repetición constante, dejándolas en un estado de automatismo. Por ello, un reciente estudio reveló la conexión entre la felicidad y el tiempo dedicado a actividades placenteras.

El estudio afirma que dentro del tiempo libre se pueden realizar actividades como ver una película.

La Universidad de Pensilvania y la Universidad de California, ambas en Estados Unidos, publicaron en la revista Journal of Personality and Social Psychology un estudio titulado Having Too Little or Too Much Time Is Linked to Lower Subjective Well-Being (Tener muy poco o mucho tiempo está relacionado con el bienestar subjetivo).

Este estudio, en el que participaron más de 35 mil ciudadanos estadounidenses, detalla cronológicamente las actividades realizadas durante las últimas 24 horas.

Además, se analizó la relación entre el tiempo libre y la felicidad, considerándolos como variables independientes. Los resultados revelaron que estas dos dimensiones no siempre están conectadas y, en ocasiones, pueden ser incluso incompatibles.

Se señaló que el ideal para las personas sería mantener un promedio diario de entre dos y tres horas de tiempo libre, lo cual proporcionaría el espacio necesario para desconectar y disfrutar sin sentirse abrumado por la falta de productividad.

Las actividades realizadas durante el tiempo libre comprenden aquellas que no están relacionadas con la productividad, como ver una película o salir a pasear, aunque también se incluye el ejercicio físico entre las opciones, sin que este sea obligatorio.

La relación entre el tiempo libre y la felicidad

Por otro lado, el tiempo libre es esencial para evitar el agotamiento durante la semana laboral, permitiendo descansar y manejar las emociones de todos los días. Sin embargo, experimentar largos períodos sin realizar actividades productivas puede generar una sensación de vacío.

El estudio determinó que tanto tener demasiado como muy poco tiempo libre no son beneficiosos para el bienestar humano. El punto óptimo se encuentra entre las dos y tres horas de ocio diarias, momento en el cual el bienestar aumenta según los participantes, pero decrece al superar las cinco horas.

“La mayoría de la gente tiene muy poco tiempo libre, pero demasiado tiempo libre no siempre es mejor”, advirtió Marissa A. Sharif, autora principal del estudio y experta en marketing de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Y agregó: “A veces, disponer de mucho tiempo libre está incluso relacionado con un menor bienestar subjetivo, debido a la falta de productividad”.

