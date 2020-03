Los hospitales en Estados Unidos reportaron que operaban con 74.000 camas de las unidades de terapia intensiva en el 2018, con 64% de ellas ocupadas por pacientes en un día típico. Pero las camas disponibles en las unidades de terapia intensiva no son distribuidas equitativamente, de acuerdo con un análisis de The Associated Press a los datos federales de hospitales que proporcionaron un reporte de costos al Medicare en el año fiscal de 2018.