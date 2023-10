Elon Musk cobrará un dólar anual a nuevos usuarios de X

El empresario Elon Musk anunció que la red social X, anteriormente conocida como Twitter, comenzará a cobrar un dólar al año a los nuevos usuarios de su plataforma.

El proyecto se lanzó el 17 de octrubre a Nueva Zelanda y Filipinas, como países de prueba pero si resulta exitoso, se extenderá a todos los mercados. De momento no afectará a los usuarios existentes.

X aseguró que el programa, llamado Not A Bot (no un robot en inglés), tiene como objetivo reforzar los esfuerzos de la red social para reducir el spam, la manipulación en la plataforma y la actividad de los bots.

Elon Musk defendió la prueba de suscripción anual y aseguró que les ayudará a combatir los bots y cuentas basura en X

Según la compañía, el pago de la suscripción anual no tiene como objetivo generar ganancias; la medida se ha adoptado porque las suscripciones “han demostrado ser la principal solución que funciona a escala” en contra del uso de bots.

De esta manera, los servicios incluidos en la tarifa incluyen publicar, republicar, responder y dar me gusta. La plataforma permitirá la creación de cuentas nuevas sin el pago de suscripción, pero no podrán interactuar; solo podrán seguir a otras cuentas, leer y ver fotos y videos. La red social X advierte que los nuevos usuarios que opten por no pagar “solo podrán realizar acciones de lectura”.

“Esto permitirá evaluar una medida potencialmente poderosa para ayudarnos a combatir los bots y cuentas basura en X, al tiempo que mantenemos el acceso a la plataforma a cambio de una tarifa reducida”, dice el mensaje de X.

X indicó que compartirá lo antes posible los resultados de esta medida experimental. En respuesta a una publicación en X, el dueño de la plataforma defendió que el nuevo mecanismo dificultará la manipulación de la red social al complicar el proceso de registro de cuentas para bots y spammers con el doble control del número de teléfono y de tarjeta para el abono de la suscripción.

La decisión de X llega en unos días en los que la desinformación inunda la red debido al conflicto entre Israel y Hamás. Una de las medidas más promovidas por Musk para combatirla, las Notas de la Comunidad, hoy también anunciaron que a partir de ahora las notas “requerirán fuentes” con enlaces.

