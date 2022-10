El barrio más ‘cool’ del mundo está en América Latina: dónde queda y cuáles completan el ranking

Cada año, la revista Time Out encuesta a miles de habitantes de ciudades de todo el mundo y les pregunta (entre otras cosas) por los lugares más “cool” de su ciudad en este momento. Luego combina estas opiniones con las de su red global de editores y escritores locales, para elaborar la quinta clasificación anual de los barrios más cool del mundo. Dos de los diez primeros se encuentran en América Latina.

Por supuesto, “cool” es probablemente la cualidad más subjetiva que existe. Pero los barrios que presentan son, según sus palabras, “lugares increíbles para estar ahora mismo”. “Son zonas con una cultura y una vida nocturna accesibles y vanguardistas; comida y bebida brillantes y asequibles; una vida callejera animada y un gran ambiente comunitario. Son distritos característicos que se pueden recorrer a pie en media hora o menos, pero que se pueden pasar un día entero o más explorando. Son zonas estupendas para vivir, visitar y alojarse. Son lugares que mezclan lo mejor de la vieja y la nueva escuela”, explica el artículo.

Como en los últimos años muchas personas no pudieron viajar por el mundo con tanta libertad como antes por diversas razones, pasaron más tiempo cerca de sus hogares. Y en muchas de las grandes ciudades, el resultado fue un renacimiento de los barrios, según explica la revista Time Out. Así, se produjo una oleada de apertura de nuevos negocios, impulsada no sólo por el aumento de la afluencia de público fuera de los centros urbanos, sino también por la “gran renuncia”. Muchos habitantes de las ciudades abandonaron sus trabajos corporativos y adoptaron un estilo de vida más flexible que les permite dedicar más tiempo (y dinero) a su localidad.

Al mismo tiempo, las autoridades locales de todo el mundo han restablecido sus barrios como lugares para la gente. En algunos casos, esto supuso la renovación del espacio de las calles: menos autos y más paseos peatonales o exclusivos para bicicletas. En otros, implicó abordar problemas como el turismo excesivo, la desigualdad y la contaminación atmosférica. Todo esto llevó a que los distritos tengan un aspecto muy diferente al de hace unos años, y se conviertan en mejores lugares para los habitantes y los viajeros.

Estos son los 10 barrios más cool según Time Out:

1. Colonia Americana, Guadalajara, México: Puede que sea poco explorada por los extranjeros, pero Guadalajara es conocida por muchos mexicanos como la capital cultural del país y, ahora mismo, Colonia Americana es el epicentro de su escena underground. Situada junto a El Centro, de 500 años de antigüedad, es una mezcla de mansiones art decó y neoclásicas con casas ocupadas por artistas y almacenes que albergan algunos de los mejores locales de música de la ciudad. La plaza que rodea el neogótico Templo Expiatorio del Santísimo es ideal para observar a la gente a cualquier hora del día gracias a sus numerosos carros de comida y artistas callejeros. Los creativos locales se sientan con sus ordenadores portátiles en un gran número de elegantes cafés y beben tequila local en los bares de la Avenida Chapultepec hasta bien entrada la noche.

2. Cais do Sodré, Lisboa, Portugal: Cais do Sodré es el corazón de la vida nocturna de la capital portuguesa desde hace años, pero en 2022 está más animado que nunca. Anclado por la “calle rosa” y sus coloridos paraguas, este es el barrio donde los jóvenes chefs más prometedores de Lisboa están abriendo nuevos restaurantes, donde los pequeños negocios, bares y discotecas están resurgiendo de las cenizas después de los últimos años.

3. Wat Bo Village, Siem Reap, Camboya: La zona que rodea la pagoda de Wat Bo, una de las más antiguas de Siem Reap, se desarrolló por primera vez a medida que el turismo descendía gradualmente en la Ciudad de los Templos de Camboya en los años 90. Pero en 2021, un cambio de imagen en toda la ciudad puso en marcha un serio resplandor para Wat Bo Village. Ayudado por su idílica ubicación junto al río, ahora es un barrio increíblemente elegante. Las inmediaciones de la calle 26 y de Wat Bo Road se han convertido en el lugar preferido de los expatriados que frecuentan sus numerosos bares, restaurantes y hoteles de diseño. Wat Bo, que hasta hace poco era un suburbio residencial olvidable, se ha convertido en la zona más animada de la ciudad y, probablemente, de Asia.

4. Ridgewood, Ciudad de Nueva York, Estados Unidos: Ridgewood, en Queens, se encuentra cerca de la frontera con Brooklyn, y reúne lo mejor de cada distrito: la diversidad y el ambiente local de Queens y las ofertas de moda de Brooklyn, concretamente del vecino Bushwick. La identidad de Ridgewood, sin embargo, es una mezcla de la vieja escuela con la última tendencia: lugares emblemáticos, y nuevos bares y restaurantes. Aunque (como todos los barrios de Nueva York) está en constante evolución, mantiene intacto su pasado con una impresionante decena de distritos históricos, incluidas las hileras de casas de ladrillo de dos plantas que definen el barrio. De hecho, Ridgewood alberga la casa colonial holandesa de piedra más antigua que se conserva en Nueva York: la casa Vander Ende-Onderdonk, construida originalmente en 1709.

5. Mile End, Montreal, Canadá: Este barrio, que forma parte del distrito de Plateau-Mont-Royal, alberga algunas de las instituciones más famosas de la ciudad, así como nuevos lugares de interés. Mile End, que históricamente fue un centro de inmigrantes y artistas judíos (y más tarde de grupos musicales independientes), es un enclave de algunos de los mejores restaurantes, librerías independientes, florerías, carnicerías, panaderías y fabricantes de velas de la ciudad.

6. Barrio Logan. San Diego, Estados Unidos: Situada a sólo 25 kilómetros al norte de la frontera, la unida comunidad de San Diego de Barrio Logan es un vibrante e histórico centro de la cultura mexicano-americana. Su centro es el Parque Chicano, a la sombra de la autopista que atravesó el barrio en los años 60. El parque es el resultado directo del activismo de la comunidad –los manifestantes formaron una cadena humana durante 12 días para impedir que el Estado se apoderara de los terrenos– y ahora alberga la mayor concentración de murales chicanos del mundo, con más de 80 pinturas de categoría mundial que representan escenas de la Revolución Mexicana, feroces guerreros aztecas y retratos de héroes de gran tamaño como Frida, Diego y César.

7. Shimokitazawa. Tokio, Japón: A solo una parada de Shibuya en el tren expreso, Shimokitazawa –o Shimokita, como lo llaman los lugareños– ha recuperado su título de barrio más cool de Tokio. Habiendo pasado por una renovación masiva desde 2019 (cuando apareció por última vez en el ranking), Shimokita será casi irreconocible para aquellos que no lo han visitado en unos años. Anteriormente conocido por sus tiendas vintage, Shimokita ha evolucionado hasta convertirse en un punto de interés para los entusiastas del cine indie, los cafés y los amantes de la comida.

8. Cliftonville. Margate, Reino Unido: Mientras que el casco antiguo de Margate ofrece un buen día de playa británico a la antigua usanza, Cliftonville bulle con un tipo de energía diferente. Es el hogar de una de las comunidades artísticas más prósperas del Reino Unido, en gran parte debido a la afluencia de ex-londinenses creativos que han acudido a las viviendas asequibles de la zona y a los espacios de estudio, además de la enorme piscina oceánica de Walpole Bay. La columna vertebral del barrio es Northdown Road, que está a una manzana de la costa y se extiende desde el casco antiguo hasta Palm Bay.

9. Barrio Yungay. Santiago, Chile: El colorido Barrio Yungay, situado a pocos pasos de la bulliciosa Avenida Alameda y el Barrio Brasil, está en alza. Con el estatus de patrimonio nacional por ser el primer barrio planificado de la capital chilena, en los últimos años ha tenido una reputación de vanguardia. Pero ahora Yungay se ha convertido en un imán para los jóvenes: incluso el presidente millennial de Chile, Gabriel Boric, decidió mudarse aquí en marzo de 2022. Aparte de los nuevos residentes ilustres, los lugareños de clase trabajadora pasean junto a los creativos bohemios por atractivos bulevares como el de Lavaud, bordeado por una diversa gama de fachadas barrocas, Bauhaus y art decó. Yungay alberga varios museos fascinantes y el exuberante espacio verde del Parque Quinta Normal, mientras que una prometedora escena gastronómica incluye restaurantes que sirven comida tradicional chilena junto a pizzerías de masa madre y cafeterías especializadas.

10. Cours Julien. Marsella, Francia: Al este del elegante puerto deportivo de Marsella y a un paso del pintoresco Puerto Viejo, este barrio lleno de arena y bullicio fue en su día sede de los mercados mayoristas al aire libre de la ciudad, y es conocido por los lugareños como “Cours Ju”. Es un centro creativo repleto de mercados, música en vivo, tiendas de ropa vintage, librerías de segunda mano y antiguos almacenes reconvertidos en galerías de arte de moda.

