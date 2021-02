El derecho a la libertad de expresión protege la circulación de informaciones u opiniones de toda índole, incluso aquellas que nos desagradan o que son perturbadoras u ofensivas. Sin embargo, hay ciertos limites excepcionales, por ejemplo, la incitación a la violencia, el abuso o explotación infantil o la circulación de imágenes intimas no consentidas. La mejor manera de saber si una información está o no protegida, es aplicando los criterios del derecho internacional de los derechos humanos. Si una plataforma advierte que esta siendo usada para circular contenidos no protegidos, como por ejemplo pornografía infantil, tiene la tarea de eliminar esos contenidos.