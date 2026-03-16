Inteligencia de Estados Unidos reveló que Ali Khamenei dudaba de su hijo como sucesor, pero Mojtaba terminó al frente de Irán

Estados Unidos analizó informes que mostraron dudas de Ali Khamenei sobre su hijo Mojtaba. Pese a ello, el clérigo fue elegido líder supremo de Irán.

La sucesión del poder en Irán generó dudas dentro del propio círculo del fallecido líder supremo Ali Khamenei. Informes de inteligencia de Estados Unidos indicaron que el ayatolá consideraba que su hijo Mojtaba Khamenei no tenía la capacidad necesaria para gobernar el país.

Los reportes circularon entre el presidente estadounidense Donald Trump y un grupo reducido de asesores. La cadena CBS News divulgó la información. Los documentos abordaron el escenario político tras la muerte de Khamenei.

El líder supremo iraní murió el 28 de febrero durante un ataque con misiles de Israel. La ofensiva ocurrió en el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Dudas del propio padre sobre Mojtaba Khamenei

Los informes de inteligencia indicaron que Ali desconfiaba de las habilidades de su hijo. Las fuentes señalaron que el líder iraní lo consideraba poco inteligente. También lo veía sin la preparación necesaria para dirigir el sistema político iraní.

El cargo de líder supremo representa la mayor autoridad del país. Esta figura controla el poder político, militar y religioso dentro del modelo instaurado tras la Revolución Islámica de 1979.

Los reportes también mencionaron problemas en la vida personal de Mojtaba. Esa situación influyó en las dudas del ayatolá sobre una posible sucesión familiar.

Las fuentes incluyeron funcionarios del gobierno estadounidense, integrantes de la comunidad de inteligencia y personas cercanas al presidente Trump.

Consejo religioso eligió a Mojtaba como nuevo líder

A pesar de las reservas atribuidas a su padre, Mojtaba fue elegido como nuevo líder supremo de Irán.

Un consejo de clérigos religiosos tomó la decisión durante el fin de semana anterior. El nuevo líder tiene 56 años. Durante años actuó como asesor cercano de Ali Khamenei.

La elección ocurrió cerca de ocho días después de la muerte del líder anterior.

Informaciones de inteligencia también indicaron que Mojtaba pudo resultar herido en el mismo ataque con misiles que mató a su padre. El hijo permanecía dentro del círculo más cercano del ayatolá durante la ofensiva.

Estados Unidos maneja el caso como asunto de seguridad nacional

Los reportes sobre Mojtaba Khamenei circularon entre varias autoridades estadounidenses. Entre ellas se encontraban Donald Trump, el vicepresidente JD Vance y otros altos funcionarios.

La administración trató el tema como asunto de seguridad nacional y estrategia internacional.

En conversaciones privadas, Trump expresó dudas sobre la relevancia de la información recibida. El presidente también consideró la posibilidad de que Irán se encuentre sin liderazgo claro.

Según su evaluación, existe la posibilidad de que Mojtaba Khamenei haya muerto o permanezca gravemente herido.

Guardia Revolucionaria asumiría el control del poder

La Casa Blanca analizó un posible cambio en la estructura política iraní. Según esa evaluación, el poder real podría recaer en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Ese escenario implicaría una transformación relevante dentro del sistema político iraní. El país opera como dictadura teocrática desde 1979.

La CIA, la Casa Blanca y la vicepresidencia recibieron consultas sobre estos reportes. Todas las instituciones rechazaron emitir comentarios oficiales.

Trump cuestionó públicamente al nuevo líder

El tema apareció durante una entrevista de Donald Trump con Fox News.

El mandatario afirmó que la estructura de mando iraní se encuentra debilitada. Según su criterio, la dirigencia del país terminó tras los ataques recientes.

Trump también calificó a Mojtaba Khamenei como un dirigente débil. El presidente señaló que incluso su propio padre no lo consideraba una opción adecuada para el liderazgo del país.

El mandatario sugirió además la posibilidad de algún tipo de supervisión externa sobre el futuro líder iraní.

EE. UU. ofrece recompensa por información sobre Mojtaba

El gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta $10 millones por información sobre el paradero de Mojtaba Khamenei.

La oferta también incluye datos sobre otros nueve altos funcionarios iraníes.

Mojtaba se convirtió en el tercer líder supremo de Irán desde la Revolución Islámica de 1979. Antes ocuparon el cargo el ayatolá Ruhollah Khomeini y su sucesor Ali Khamenei.

La sucesión también generó atención internacional. El traspaso de poder ocurrió de padre a hijo, situación que recuerda al sistema monárquico que la revolución iraní buscó eliminar.

Estado de salud del nuevo líder aún genera dudas

Autoridades estadounidenses mencionaron posibles lesiones graves en Mojtaba Khamenei.

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, afirmó que el líder iraní estaba herido y posiblemente desfigurado. El vicepresidente JD Vance también mencionó un ataque que lo dejó lesionado.

Sin embargo, no existe confirmación pública sobre su estado de salud actual.

Mientras tanto, Estados Unidos mantiene operaciones militares contra Irán. El conflicto supera ya dos semanas de enfrentamientos. Washington afirma que su objetivo consiste en debilitar o destruir el régimen iraní.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.