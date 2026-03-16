El Mundo

Inteligencia de Estados Unidos reveló que Ali Khamenei dudaba de su hijo como sucesor, pero Mojtaba terminó al frente de Irán

Reportes de inteligencia indicaron que Ali Khamenei consideraba poco preparado a su hijo Mojtaba, quien finalmente asumió el liderazgo supremo de Irán

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Estados Unidos analizó informes que mostraron dudas de Ali Khamenei sobre su hijo Mojtaba. Pese a ello, el clérigo fue elegido líder supremo de Irán.
Estados Unidos analizó informes que mostraron dudas de Ali Khamenei sobre su hijo Mojtaba. Pese a ello, el clérigo fue elegido líder supremo de Irán. (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaIránEstados UnidosDonald TrumpAli Khamenei
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.