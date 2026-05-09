Indigente custodia restos de Hernán Cortés en templo de Ciudad de México mientras crece debate político

Historiadores, feligreses y turistas reaccionan al debate sobre los restos de Hernán Cortés en medio del abandono del templo.

Los restos de Hernán Cortés permanecen casi ocultos en el Templo de la Purísima Concepción y de Jesús Nazareno, en el centro de Ciudad de México. En medio de basura, cartones y charcos, una persona en situación de calle permanece cerca de la entrada del recinto religioso, donde descansan los restos del conquistador español.

El sitio pasa desapercibido para miles de personas que transitan a diario cerca de la estación Museo de la Ciudad del metrobús. Mientras afuera predominan largas filas y ruido vehicular, dentro del templo una misa reunió apenas a diez feligreses.

El recinto también mostró señales de deterioro. La alfombra roja del pasillo principal lucía percudida y una valla de madera impedía acercarse a la placa con el nombre de Cortés en letras doradas.

Jaime Garza, de 55 años, afirmó que desconocía que los restos del conquistador permanecían en ese lugar hasta hace poco tiempo. Según indicó, otros monumentos religiosos que visitó en distintos países reciben mayor cuidado y atención. Consideró que los restos deberían continuar en México por el papel histórico de Cortés en la formación del país.

Feligreses y académicos rechazan trasladar los restos

El debate sobre la permanencia de los restos volvió a cobrar fuerza tras recientes discusiones políticas en México y España.

Benicio Cruz, historiador de la UNAM, sostuvo que los muertos deben descansar en paz. Además, criticó a quienes promueven la expatriación de los restos hacia España. El académico señaló que México y otros países latinoamericanos no serían lo que son actualmente sin la figura de Cortés.

Iris, de 56 años, también respaldó que los restos permanezcan en el templo. Según expresó, agradece la llegada del catolicismo impulsada por los conquistadores y los franciscanos.

Por su parte, responsables del templo evitaron pronunciarse sobre el tema. Tanto el padre Efraín como el sacristán rechazaron emitir comentarios debido al contexto político actual.

Un turista español identificado como Aitor afirmó que no le molestaba que los restos siguieran en México. Indicó que Cortés representa un personaje histórico importante, aunque reconoció episodios negativos ligados a la Conquista.

Aitor agregó que prefiere que el mausoleo permanezca en un entorno discreto y no como un sitio de veneración. También señaló que trasladar los restos a España tendría poco impacto histórico.

Declaraciones de Isabel Díaz Ayuso reavivan controversia

La discusión resurgió luego de la visita de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien participó en actividades relacionadas con Hernán Cortés y habló sobre la Conquista y el mestizaje.

Las declaraciones provocaron críticas desde el gobierno mexicano. Durante una conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó homenajes hacia Cortés y afirmó que reconocerlo reflejaba poco conocimiento histórico, debido a las matanzas y actos de esclavitud atribuidos al conquistador.

Historiadores consideran que mover los restos tendría un efecto político

La periodista e investigadora Berta Hernández aseguró que el debate actual responde más a posiciones políticas que históricas. Explicó que en México persiste una visión simplificada sobre Cortés, presentado como héroe o villano, pese a que los procesos históricos contienen matices.

Hernández recordó que Cortés dejó establecido en su testamento que deseaba descansar en la Nueva España. Sus restos permanecen actualmente en el templo de Jesús Nazareno, en el Centro Histórico de Ciudad de México.

También advirtió que una eventual exhumación podría aumentar la polarización política.

El historiador Sergio Caffarel coincidió en que retirar los restos implicaría un retroceso discursivo. Señaló que la historia de México no puede entenderse sin la figura de Hernán Cortés.

Caffarel recordó que Cortés murió en España en 1547. Sin embargo, pidió regresar a la Nueva España. Tras varios traslados durante siglos, sus restos quedaron resguardados en el Hospital de Jesús y el templo de Jesús Nazareno.

Ambos especialistas coincidieron en que la polémica refleja tensiones políticas contemporáneas más que un nuevo debate histórico.

Mientras tanto, los restos de Hernán Cortés continúan bajo una discreta placa en el centro de Ciudad de México, lejos de grandes homenajes y custodiados por un indigente.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.