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Indigente custodia restos de Hernán Cortés en templo de Ciudad de México mientras crece debate político

El mausoleo del conquistador español permanece casi oculto en Ciudad de México mientras crecen las discusiones políticas e históricas

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Por El Universal / México / GDA
Historiadores, feligreses y turistas reaccionan al debate sobre los restos de Hernán Cortés en medio del abandono del templo.
Historiadores, feligreses y turistas reaccionan al debate sobre los restos de Hernán Cortés en medio del abandono del templo. (El Universal/Santiago Cadena)







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