Huracán Priscilla alcanza categoría 1: dónde está y hacia dónde se dirige

De acuerdo con la NHC, así luce la trayectoria del huracán Priscilla el 6 de octubre a las 10:30 a. m. En la imagen también se observa la tormenta tropical Octave.

La tormenta tropical Priscilla se intensificó este lunes en el Pacífico oriental y ahora alcanzò la categoría 1 de huracán, con vientos máximos sostenidos de aproximadamente 140 kilómetros por hora (km/h). Su centro se ubica unos 370 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes (Jalisco, México) y 655 kilómetros al sureste del extremo sur de Baja California, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Su trayectoria avanza lentamente hacia el noroeste, paralelo a la costa mexicana, sin que por el momento se prevea un impacto directo en tierra.

El NHC y el Servicio Meteorológico Nacional de México mantienen vigilancia de tormenta tropical desde Punta San Telmo, en Michoacán, hasta Punta Mita, en Nayarit, y alertas para Baja California Sur desde Cabo San Lucas hasta Santa Fe, ante la posible cercanía de vientos de fuerza tropical durante las próximas 48 horas.

Por su parte, las autoridades instaron a la población a extremar precauciones por posibles inundaciones repentinas, deslaves, ráfagas intensas y riesgos en actividades marítimas.

El amplio campo de vientos del huracán ya provoca lluvias intensas, ráfagas y oleaje peligroso en los estados de Michoacán, Guerrero, Colima y Jalisco, según informó la cadena estadounidense CNN.

La cadena agregó que se estiman acumulados de entre 50 y 150 milímetros, especialmente en zonas montañosas, con riesgo de desbordamientos súbitos y deslizamientos.

Asimismo, las marejadas y corrientes de resaca afectan la franja costera del suroeste y oeste de México, y se proyecta que alcancen también el sur de Baja California en las próximas horas.

Según el consenso de pronóstico, Priscilla podría fortalecerse a corto plazo y alcanzar la categoría 2 antes de iniciar un debilitamiento gradual al desplazarse sobre aguas menos favorables.

Expertos meteorológicos recomiendan mantener un seguimiento constante de los avisos oficiales del NHC y del Servicio Meteorológico Nacional de México durante las próximas 24 a 72 horas, debido a los riesgos asociados a lluvias, vientos y oleaje.

El diario estadounidense The New York Times indicó que Priscilla se convierte en la decimosexta tormenta nombrada de la temporada 2025 en el Pacífico oriental, la cual ha mostrado una actividad significativa, con fenómenos que, aunque mayormente permanecen mar adentro, generan alertas por lluvias intensas y riesgos marítimos en varias regiones costeras de México.

En paralelo, otra tormenta tropical, Octave, se encuentra en el Pacífico oriental, aunque alejada de zonas pobladas y sin previsión de impactos en territorio mexicano.