Huracán Priscilla alcanza categoría 1: dónde está y hacia dónde se dirige

Hasta el domingo 5 de octubre, autoridades calificaban a Priscilla como una tormenta tropical, pero este lunes alcanzó la categoría 1 de huracán. Conozca su trayectoria, las alertas de tormenta en México y el riesgo de lluvias

Por Arianna Villalobos Solís
De acuerdo con la NHC, así luce la trayectoria del huracán Priscilla el 6 de octubre a las 10:30 a. m. En la imagen también se observa la tormenta tropical Octave.
De acuerdo con la NHC, así luce la trayectoria del huracán Priscilla el 6 de octubre a las 10:30 a. m. En la imagen también se observa la tormenta tropical Octave. (National Hurricane Center/National Hurricane Center)







Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

