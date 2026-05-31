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Hombre vivió oculto durante casi tres meses bajo una casa sin que una familia lo notara y ahora irá a prisión en Estados Unidos

La policía descubrió una vivienda improvisada con electricidad, televisores y videojuegos bajo una casa donde residía una familia con una niña

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Por O Globo / Brasil / GDA
Un vecino alertó a las autoridades sobre un extraño. La investigación reveló que habitó en secreto bajo una vivienda durante meses.
Un vecino alertó a las autoridades sobre un extraño. La investigación reveló que habitó en secreto bajo una vivienda durante meses. (Gabinete del Sheriff del Condado de Clackamas/Gabinete del Sheriff del Condado de Clackamas)







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