Hombre vivió oculto durante casi tres meses bajo una casa sin que una familia lo notara y ahora irá a prisión en Estados Unidos

(Gabinete del Sheriff del Condado de Clackamas/Gabinete del Sheriff del Condado de Clackamas)

Un vecino alertó a las autoridades sobre un extraño. La investigación reveló que habitó en secreto bajo una vivienda durante meses.

Un hombre de 41 años recibió una condena de tres años de prisión tras permanecer oculto durante casi tres meses en un espacio improvisado bajo una vivienda familiar en Oregón, Estados Unidos, sin que los propietarios detectaran su presencia.

El condenado fue identificado como Beniamin Bucur. Su juicio se realizó el martes 26 de mayo. Un jurado lo declaró culpable de allanamiento en primer grado, según informó la Fiscalía del Condado de Clackamas.

El caso salió a la luz el 3 de setiembre del 2024 en la ciudad de Happy Valley. Un vecino observó a un hombre desconocido ingresar al espacio ubicado bajo una vivienda adosada y decidió alertar a las autoridades.

Ese sector, conocido en Estados Unidos como crawlspace, corresponde al espacio vacío que existe entre el suelo y la estructura principal de algunas casas. Su altura suele variar entre 50 centímetros y 1,5 metros, por lo que las personas deben desplazarse agachadas.

Tras recibir el aviso, los agentes ingresaron al lugar después de forzar una puerta con herramientas especializadas. Dentro encontraron una instalación que sorprendió a los investigadores.

Las autoridades localizaron un espacio habitable completamente acondicionado. El lugar contaba con iluminación, área para cocinar y una zona destinada al entretenimiento.

En la vivienda residían un matrimonio y su hija pequeña. La familia desconocía por completo que compartía la propiedad con un extraño. De acuerdo con la Fiscalía, los ocupantes permanecieron ajenos a la presencia del hombre durante todo ese periodo.

La investigación determinó que Bucur instaló una red improvisada de cables eléctricos conectada al suministro de la casa.

Gracias a esa conexión, el hombre mantenía varios dispositivos electrónicos en funcionamiento. Entre los objetos hallados había televisores, consolas de videojuegos y cocinas portátiles. También colocó luces decorativas dentro del espacio.

La fiscal adjunta Tiffany Escover señaló que Bucur ingresaba al lugar aprovechando la oscuridad de la noche. Según la representante del Ministerio Público, trasladó sus pertenencias al interior del espacio y utilizó la electricidad pagada por la familia sin que esta lo supiera.

Durante la inspección, los investigadores también encontraron una espada, varias cuchillas y una pipa con residuos de metanfetamina.

El abogado defensor no emitió comentarios sobre la condena.

Además de este caso, Bucur enfrenta acusaciones adicionales por allanamiento en el Condado de Washington, según la información divulgada por la Fiscalía.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.