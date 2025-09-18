Hombre murió tras quedar inconsciente en una montaña rusa recién inaugurada

El visitante murió en el hospital luego de desmayarse en una montaña rusa en el parque Epic Universe de Orlando, inaugurado este mismo año.

Un hombre de unos 30 años murió en Orlando, Florida, después de utilizar una de las atracciones principales del parque Epic Universe, inaugurado recientemente por Universal.

El hecho ocurrió el miércoles 17 de setiembre, cuando el visitante abordó la montaña rusa Stardust Racers, una de las más demandadas del parque. Mientras la atracción estaba en funcionamiento, el hombre perdió el conocimiento, según informó un portavoz de la empresa a NBC News.

Las autoridades locales confirmaron que el visitante no cayó del juego mecánico. Fue trasladado con urgencia a un hospital cercano, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

El caso se encuentra bajo investigación del Gabinete del Sheriff del Condado de Orange, que aún no ha determinado la causa exacta de la muerte.

La dirección del parque Epic Universe expresó su pesar por lo sucedido y manifestó su solidaridad con la familia del fallecido. La atracción Stardust Racers permanecía cerrada hasta la mañana del jueves 18 de setiembre.

Epic Universe se posiciona como el primer gran parque temático abierto en Florida en más de 25 años. Comenzó a recibir visitantes antes del fin de semana del Día de los Caídos en Combate, celebrado el 26 de mayo en Estados Unidos.

Con su apertura, Universal busca competir directamente con el Walt Disney World Resort, que opera en Orlando desde 1971.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.