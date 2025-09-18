El Mundo

Hombre murió tras quedar inconsciente en una montaña rusa recién inaugurada

La montaña rusa Stardust Racers permanecía cerrada mientras avanza la investigación del fallecimiento ocurrido en el parque Epic Universe

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El visitante murió en el hospital luego de desmayarse en una montaña rusa en el parque Epic Universe de Orlando, inaugurado este mismo año.
El visitante murió en el hospital luego de desmayarse en una montaña rusa en el parque Epic Universe de Orlando, inaugurado este mismo año. (Universal/X)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaEstados UnidosFlridaUniversalMontaña Rusa
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.