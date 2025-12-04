Hombre murió al caerle la barra mientras entrenaba pecho en el gimnasio

Un hombre de 55 años murió en un gimnasio en Brasil al caerle una barra sobre el pecho; su familia exige prevención.

El brasileño Ronald José Salvador Montenegro, de 55 años, murió el lunes 1.º de diciembre en un gimnasio ubicado en Olinda, estado de Pernambuco, en Brasil. El hombre se encontraba entrenando cuando una barra libre de press de banca se le resbaló de las manos y cayó sobre su pecho.

Las imágenes de seguridad muestran a Ronald ejecutando la rutina sin ayuda. Luego del impacto logró sentarse, pero segundos más tarde colapsó.

El accidente ocurrió en RW Academia, en el barrio de Jardim Atlântico. La víctima fue trasladada por personal del gimnasio a la Unidad de Atención de Emergencias (UPA) de Río Doce, donde se confirmó su fallecimiento.

No tenía supervisión profesional durante el ejercicio

Según familiares, el hombre era activo y entrenaba con regularidad, pero ese día no recibió supervisión de un entrenador. Indicaron que el equipo utilizado exige acompañamiento técnico constante, aunque el usuario tenga experiencia.

Aseguraron que Ronald completó una serie previa sin problemas y se preparó para repetirla. Sin embargo, cuando intentó una nueva repetición, la barra se le deslizó y lo golpeó directamente en el pecho.

La familia explicó que trató de obtener detalles del procedimiento de atención, pero solo el resultado de la autopsia permitirá esclarecer la causa de muerte. Añadieron que no había personal especializado en emergencias médicas dentro del gimnasio. Según dijeron, no había bomberos, ni puesto médico, ni servicio de primeros auxilios.

Investigación policial y postura del gimnasio

La Policía Civil de Pernambuco catalogó el caso como una muerte accidental. La academia, por su parte, lamentó el hecho y expresó que el accidente los dejó conmocionados.

Indicaron que se brindó atención inmediata y se solicitó asistencia médica especializada. La empresa afirmó estar debidamente registrada ante el Consejo Regional de Educación Física y aseguró que realiza capacitaciones periódicas en primeros auxilios.

Agregaron que cuentan con profesores capacitados disponibles en todo momento para asistir a los estudiantes, pero no detallaron por qué no había personal junto a Ronald al momento del accidente.

Ronald Montenegro era padre de dos hijos y presidía el Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes, institución destacada en el carnaval de Olinda. Su entierro se realizó el miércoles en el Cementerio Morada da Paz, en la ciudad de Paulista, dentro de la región metropolitana de Recife.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.