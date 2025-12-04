El Mundo

Hombre murió al caerle la barra mientras entrenaba pecho en el gimnasio

Ronald Montenegro murió tras un accidente con pesas en Olinda; su familia cuestiona la falta de supervisión en el gimnasio

Por O Globo / Brasil / GDA
Un hombre de 55 años murió en un gimnasio en Brasil al caerle una barra sobre el pecho; su familia exige prevención.
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

