Hombre muere al ser succionado por una máquina de resonancia magnética

Un hombre de 61 años falleció en Long Island, Estados Unidos, luego de ser succionado por una máquina de resonancia magnética, al ingresar sin autorización a la sala de exámenes mientras portaba una gran cadena metálica. El incidente ocurrió el miércoles 16 de julio en el centro Nassau Open MRI, en Westbury, Nueva York.

De acuerdo con el Departamento de Policía del Condado de Nassau, el accidente ocurrió a las 4:34 p.m., cuando el hombre entró en la sala sin permiso.

La fuerza del campo magnético atrajo su cadena y lo impulsó hacia la máquina, lo que provocó un “episodio clínico”, según indicaron las autoridades sin detallar el tipo de complicación. Fue trasladado a un hospital, donde falleció a las 2:36 p.m. del día siguiente, jueves 17.

El caso sigue bajo investigación, según informó la policía en un comunicado de prensa. Por el momento, no se han revelado más detalles sobre cómo logró ingresar a la sala restringida.

El centro Nassau Open MRI no respondió a las solicitudes de comentarios hechas por The New York Times. Según su sitio web, la clínica ofrece resonancias magnéticas tanto en equipos cerrados como abiertos (estos últimos permiten un acceso lateral en lugar del tradicional tubo cerrado).

Las máquinas de resonancia magnética utilizan potentes imanes y ondas de radiofrecuencia para generar imágenes internas del cuerpo humano. La intensidad de estos campos magnéticos puede ser tan alta que incluso una silla de ruedas puede ser lanzada a través de una sala, advierte el Instituto Nacional de Imágenes Biomédicas y Bioingeniería de Estados Unidos.

Por razones de seguridad, se recomienda a los pacientes quitarse cualquier tipo de joyería o piercing antes de someterse a estos estudios. Asimismo, personas con implantes metálicos —especialmente aquellos que contienen hierro— deben evitar este tipo de pruebas.

Este no es un caso aislado. En 2001, un niño de 6 años murió cuando un tanque de oxígeno fue atraído hacia una máquina de resonancia mientras se realizaba un examen. En 2018, un hombre falleció en India tras ingresar con un tanque similar a una sala de resonancia.

Y en 2023, una enfermera en California resultó gravemente herida al quedar atrapada entre una cama hospitalaria y el aparato, también debido a la fuerza del imán.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.