Hombre es detenido en Estados Unidos con más de 100 cráneos humanos tras profanar un cementerio histórico

La policía de Filadelfia vinculó al sospechoso con la profanación de más de 25 tumbas en el Cementerio Mount Moriah y con cientos de delitos penales

Por O Globo / Brasil / GDA
Autoridades de Pensilvania detuvieron a un hombre acusado de robar restos humanos de un cementerio abandonado y de conservarlos en su casa.
Autoridades de Pensilvania detuvieron a un hombre acusado de robar restos humanos de un cementerio abandonado y de conservarlos en su casa. (O Globo/GDA)







