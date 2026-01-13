Hombre es detenido en Estados Unidos con más de 100 cráneos humanos tras profanar un cementerio histórico

Autoridades de Pensilvania detuvieron a un hombre acusado de robar restos humanos de un cementerio abandonado y de conservarlos en su casa.

Un hombre de 34 años fue detenido en Filadelfia, Pensilvania, acusado de profanar un cementerio histórico y de almacenar en su vivienda más de 100 cráneos humanos, además de otras partes de cuerpos en distintos estados de conservación. Las autoridades lo vinculan con 496 cargos penales, según reportes policiales.

El detenido fue identificado como Jonathan Christ Gerlach, residente de Filadelfia. La policía informó que en su casa y en un depósito de su propiedad encontraron cráneos, huesos largos, pies momificados y torsos en descomposición. También localizaron joyas y un marcapasos aún conectado, objetos que las autoridades investigan por su posible vínculo con sepulturas violentadas.

La investigación policial duró cerca de un mes. Los hechos se relacionaron con el Cementerio Mount Moriah, un camposanto fundado en 1855 y considerado uno de los más grandes del país en estado de abandono. En ese sitio existen unas 150.000 sepulturas. Las pesquisas señalaron que más de 25 mausoleos y tumbas fueron forzados desde inicios de noviembre.

Los investigadores identificaron al sospechoso tras analizar cámaras de vigilancia instaladas en los alrededores del cementerio. El martes anterior a su arresto, el automóvil de Gerlach fue visto cerca del lugar. Agentes lo observaron salir del cementerio con un saco de estopa y una palanca. En el asiento trasero del vehículo encontraron restos óseos. El arresto se produjo cuando regresaba al automóvil.

Según la policía, Gerlach reconoció que sustrajo alrededor de 30 conjuntos de restos humanos y señaló los túmulos que violentó para acceder a los cadáveres. Las autoridades indicaron que los restos estaban distribuidos en diferentes espacios de su vivienda y en un depósito.

El caso quedó a cargo de la fiscalía del condado de Delaware. El Ministerio Público indicó que, por la magnitud de lo hallado, la investigación continuó para determinar con precisión el alcance de los hechos y el destino de los objetos recuperados.

Gerlach permanece detenido con una fianza fijada en $1.000.000. De acuerdo con reportes judiciales citados por medios estadounidenses, no figura un abogado defensor en el expediente. La audiencia preliminar quedó programada para el 20 de enero.

Las autoridades detallaron que enfrenta 496 acusaciones, entre ellas 100 por abuso de cadáver, 100 por robo, 100 por receptación de bienes robados, además de cargos por invasión de propiedad y profanación intencional de monumentos funerarios.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.