El Mundo

Hijos de Donald Trump respaldan empresa de drones que busca contratos con el Pentágono, según ‘The Wall Street Journal’

Una nueva empresa de drones con apoyo de los hijos de Donald Trump busca aprovechar el auge del mercado militar en Estados Unidos y atraer contratos del Pentágono

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Empresa respaldada por los hijos de Trump busca vender drones al Pentágono y aprovechar el crecimiento del sector militar en Estados Unidos.
Empresa respaldada por los hijos de Trump busca vender drones al Pentágono y aprovechar el crecimiento del sector militar en Estados Unidos. (KENNY HOLSTON/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCDonald TrumpPentágonoThe Wall Street Journal
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.