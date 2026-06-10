Hallan sin vida a mujer desaparecida desde febrero en México; sus siete hijos fueron encontrados a salvo

Los siete hijos de Makala Pendley quedaron bajo custodia de autoridades mexicanas. Un hombre fue detenido mientras avanza la investigación.

Una estadounidense desaparecida desde febrero fue encontrada muerta en el sur de México. Las autoridades investigan el caso como un posible feminicidio. La víctima fue identificada como Makala Pendley, de 30 años.

El hallazgo ocurrió este lunes 8 de junio cerca de la ciudad de Zinacantán, en el estado mexicano de Chiapas. Según informó el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca, la mujer presentaba heridas contundentes en la cabeza y la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico.

La identificación fue confirmada por familiares el martes. Además, la familia indicó que Pendley estaba embarazada.

Durante una conferencia de prensa transmitida en vivo, el fiscal explicó que los investigadores estiman que la víctima tenía entre ocho y 12 horas de haber fallecido cuando fue localizada.

Familiares indicaron a medios estadounidenses que el cuerpo fue encontrado desnudo dentro de una zanja.

Las autoridades mexicanas informaron que buscan a uno o más sospechosos. El fiscal aseguró que la investigación avanza bajo una política de tolerancia cero contra la violencia feminicida.

Siete hijos fueron encontrados en México

Los siete hijos de Pendley también fueron localizados en territorio mexicano y se encuentran a salvo.

Las autoridades mexicanas asumieron la custodia de los menores.

La desaparición de la mujer fue reportada en febrero por una trabajadora social del Departamento de Servicios Infantiles del estado de Indiana, en Estados Unidos.

Posteriormente, la Policía de Indianápolis comunicó al diario Indianapolis Star que Pendley y los niños habían sido ubicados en México el mes anterior. Con esa localización, el caso dejó de figurar oficialmente como una desaparición.

Investigación incluye disputa por la custodia

Un familiar indicó al Indianapolis Star que Joseph Jude Butler Jr., padre de los menores, fue detenido por la Policía mexicana.

La hermana de la víctima, Maurica Lambert, señaló al mismo medio que la pareja mantuvo una relación que describió como tóxica e intermitente desde la adolescencia.

Registros judiciales revisados por el periódico muestran que ambos enfrentaban disputas relacionadas con el reconocimiento de paternidad y la custodia de los hijos.

Pese a la información sobre la detención, Lambert manifestó sorpresa. Según relató, nunca imaginó que Butler pudiera estar vinculado con un hecho de esa naturaleza.

Familia desconocía cómo llegó a México

Jami Dowdy, prima de la víctima, afirmó a la cadena News13 que la familia desconocía cómo Pendley había llegado a México.

También indicó que los familiares la buscaron durante varios meses.

Por su parte, Lambert describió a su hermana como una madre dedicada que colocaba a sus hijos por encima de cualquier otra prioridad.

La hermana de Pendley también expresó el profundo impacto emocional que provocó el hallazgo del cuerpo.

Repatriación de la familia

Según informó la familia, los niños regresarán próximamente a Indianápolis junto con los restos de su madre.

El despacho del senador estadounidense Todd Young comunicó al Indianapolis Star que podría colaborar con los trámites necesarios para la repatriación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.