El Mundo

Hallan sin vida a mujer desaparecida desde febrero en México; sus siete hijos fueron encontrados a salvo

La víctima, de 30 años y embarazada, fue localizada con heridas en la cabeza. La investigación busca determinar quiénes participaron en el crimen

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Los siete hijos de Makala Pendley quedaron bajo custodia de autoridades mexicanas. Un hombre fue detenido mientras avanza la investigación.
Los siete hijos de Makala Pendley quedaron bajo custodia de autoridades mexicanas. Un hombre fue detenido mientras avanza la investigación. (Maurica Michelle Lambert/Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMéxicoEstados Unidos
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.