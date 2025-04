Gustavo Petro, presidente de Colombia, afirma que gobierno de Donald Trump le retiró la visa

El presidente Gustavo Petro dio a conocer durante el consejo de ministros de este lunes que ya no puede ingresar a los Estados Unidos ya que le habrían quitado la visa.

“Yo ya no puedo ir (a Estados Unidos) porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno. Ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas”, dijo el mandatario sin dar mayores detalles.

A renglón seguido, el presidente Petro señaló que en el marco del viaje a China para la cumbre Celac-China que tendrá lugar el 13 de mayo espera firmar varios tratados comerciales con el gigante asiático.

Más adelante, pidió diversificar la propiedad de la deuda externa de Colombia “para no depender de nadie en particular”. “Catar ha pedido comprar deuda, China a pedido comprar deuda, Japón ha pedido comprar deuda, países escandinavos han pedido comprar deuda. Y el Ministerio de Hacienda se queda quietico en su edificio y no sale. Necesito que salga. Buena parte de la deuda externa se puede vender y diversificar los propietarios de la deuda, con lo cual nos volvemos más independientes”, comentó.

Por el momento, la Cancillería no se ha pronunciado sobre un retiro de la visa del mandatario colombiano.

El antecedente más cercano de una cancelación de visa a un presidente colombiano fue la de Ernesto Samper en 1996 por el proceso 8.000.

La relación entre Colombia y Estados Unidos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha estado marcada por la tensión debido a las posturas ideológicas distantes de sus jefes de Estado y su uso de las redes sociales.

El primer roce, que por poco deriva en una guerra comercial, lo provocó el no recibimiento de dos vuelos con deportados colombianos. Entre las varias amenazas que lanzó en respuesta estuvo la prohibición inmediata de viajar a Estados Unidos y la cancelación de visas para funcionarios del gobierno colombiano. No obstante, a través de gestiones diplomáticas, el gobierno colombiano logró echar para atrás dichas medidas.