‘Guardián del Aconcagua’: la momia del niño inca sacrificado hace 500 años inició su regreso a la montaña sagrada

El niño inca hallado en el cerro Aconcagua en 1985 inició su regreso al santuario donde fue sacrificado hace más de 500 años, en un acto de reparación cultural

Por La Nación / Argentina / GDA
El niño inca del Aconcagua fue trasladado al Museo Moyano para su resguardo antes de regresar a la montaña donde fue ofrendado hace más de cinco siglos.
El niño inca del Aconcagua fue trasladado al Museo Moyano para su resguardo antes de regresar a la montaña donde fue ofrendado hace más de cinco siglos. (Cortesía prensa gobierno de Mendoza /Cortesía prensa gobierno de Mendoza)







