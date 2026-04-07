El Mundo

Gigantesca explosión bajo el puente de las Américas deja un muerto y cuatro heridos en Panamá; vea el momento

El puente cruza el canal de Panamá

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Una explosión en el Puente de las Américas dejó una persona fallecida y cuatro heridos.
Una explosión en el puente de las Américas dejó una persona fallecida y cuatro heridos en Panamá. (Captura de video subido por Bomberos de Panamá}/Captura de video subido por Bomberos de Panamá)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Puente de las AméricasPanamáexplosiónfallecido
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.