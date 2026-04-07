Gigantesca explosión bajo el puente de las Américas deja un muerto y cuatro heridos en Panamá; vea el momento

(Captura de video subido por Bomberos de Panamá}/Captura de video subido por Bomberos de Panamá)

Una explosión en el puente de las Américas dejó una persona fallecida y cuatro heridos en Panamá.

Una persona fallecida y cuatro heridos fue el saldo de una gigantesca explosión de un camión cisterna debajo del puente de las Américas, en Panamá.

El reporte ingresó a las 4:12 p. m. (3:12 p. m., hora de Costa Rica) en La Boca, en la ciudad de Balboa, provincia de Panamá, a solo cinco kilómetros de la ciudad capital. Ese puente cruza el canal de Panamá.

El camión que explotó, debajo del paso, provocó que otras dos unidades también prendieran en fuego y afectó la estructura. El siniestro ocurrió en las inmediaciones de la empresa Panama Oil Terminals S.A. (Potsa).

Según el Cuerpo de Bomberos de ese país, la persona que perdió la vida sería un trabajador de la empresa dueña del camión que explotó, quien habría quedado en medio de los cisternas.

Dos heridos son bomberos, que fueron trasladados a un centro médico y se encuentran fuera de peligro. Otras dos personas también resultaron afectadas con lesiones menores y crisis de ansiedad.

Según la prensa local, el camión principal afectado se encontraba repartiendo combustible al momento de la explosión. Aún se desconocen las causas del siniestro.

El puente cruza el Canal de Panamá. (HANDOUT/AFP)

El puente fue cerrado debido al suceso, lo que causó fuerte congestionamiento en la zona.

El puente de las Américas, inaugurado en 1962, es parte de la carretera Panamericana, que une Alaska con Argentina, con una interrupción en la selva del Darién, en la frontera panameña con Colombia.