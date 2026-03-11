Gatito despierta a su dueño durante incendio en Estados Unidos y le salva la vida, pero muere al intentar escapar

Un incendio en Oregon dejó una historia que conmueve en redes sociales: un cachorro de gato despertó a su dueño y le salvó la vida, pero murió al intentar escapar. (Imagen con fines ilustrativos).

El estadounidense Donald VanWormer, de 56 años, sobrevivió a un incendio en su vivienda gracias a la alerta de su gato Fred. El animal, de nueve semanas, lo despertó mientras la casa ya ardía en la ciudad de Tillamook, en el estado de Oregon.

Según relató el hombre a la emisora KPTV, el hecho ocurrió a finales de febrero. VanWormer despertó al notar que el cachorro maullaba y lo arañaba con insistencia. El comportamiento del gato lo alertó de inmediato.

El residente explicó que al abrir los ojos vio que las llamas ya consumían el ático de la casa. El fuego se propagaba por el techo de la vivienda.

Ante la emergencia, VanWormer tomó al gato en brazos y comenzó a arrastrarse por el interior de la casa mientras el incendio avanzaba.

Cuando llegó a la sala, la situación empeoró. El techo comenzó a ceder por efecto del fuego. El hombre logró avanzar hasta la puerta principal y salir al exterior justo cuando parte de la estructura empezaba a colapsar.

Cachorro quedó cerca de la salida

Una vez fuera de la vivienda, VanWormer notó que Fred ya no estaba con él. El hombre intentó regresar a la casa para buscarlo.

Durante ese intento sufrió una caída y se golpeó la cabeza. Tras recuperar la conciencia quiso entrar de nuevo al inmueble, pero los bomberos se lo impidieron por el riesgo que representaban las llamas.

Posteriormente, los equipos de emergencia localizaron el cuerpo del gato cerca de la puerta de salida. El hallazgo indicó que el animal estuvo muy cerca de escapar del incendio.

Familia no estaba en la vivienda

La pareja de VanWormer, Lisa, también de 56 años, y la hija de ella, Iree, de 9 años, no se encontraban en la casa en el momento del incendio. El hombre señaló que considera un alivio que ambas estuvieran fuera durante la emergencia.

El residente sufrió quemaduras leves en el rostro y el pecho. A pesar de las lesiones menores, aseguró sentirse profundamente afectado por la pérdida del animal, al que había adoptado recientemente.

Posible origen del incendio

De acuerdo con el reporte de los bomberos, el fuego habría comenzado en un deshumidificador dentro de la vivienda.

VanWormer estima que la reconstrucción de la casa podría costar cerca de $1.000.000. Ante la situación, creó una campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe.

En esa página explicó que había cancelado recientemente el seguro residencial mientras buscaba una nueva aseguradora. Por ese motivo la vivienda no contaba con cobertura cuando ocurrió el incendio.

La historia del rescate protagonizado por el cachorro se difundió rápidamente en redes sociales. Miles de usuarios compartieron mensajes de solidaridad y homenajes al animal.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.