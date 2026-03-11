El Mundo

Gatito despierta a su dueño durante incendio en Estados Unidos y le salva la vida, pero muere al intentar escapar

El cachorro alertó a su tutor cuando el fuego ya consumía el ático de la casa

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un incendio en Oregon dejó una historia que conmueve en redes sociales: un cachorro de gato despertó a su dueño y le salvó la vida, pero murió al intentar escapar.
Un incendio en Oregon dejó una historia que conmueve en redes sociales: un cachorro de gato despertó a su dueño y le salvó la vida, pero murió al intentar escapar. (Imagen con fines ilustrativos). (Canva Stock/Primitive Spaces de Pexels / Mattias Bokinge de Getty Images)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaEstados UnidosGatosIncendio
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.