Fundación Nobel rechaza cesión del premio de la Paz, incluso de forma simbólica

El gesto de Machado con la medalla del Nobel generó debate global y llevó a la Fundación Nobel a reafirmar que el galardón es personal e intransferible.

La Fundación Nobel reiteró que el Premio Nobel de la Paz no puede cederse ni redistribuirse, ni siquiera de manera simbólica, luego de la difusión de una imagen en la que María Corina Machado entrega la medalla del galardón al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El pronunciamiento oficial se divulgó el 18 de enero de 2026, en medio de la repercusión internacional que generó el encuentro privado entre la dirigente opositora venezolana y el mandatario estadounidense en la Casa Blanca.

Machado sostuvo un almuerzo a puerta cerrada con Trump. La reunión se realizó sin acceso a la prensa. Los temas abordados no se comunicaron de forma oficial.

Tras salir del recinto presidencial, la líder opositora indicó de manera breve que el encuentro resultó positivo. En ese momento confirmó que presentó a Trump la medalla del Nobel de la Paz. Horas después circuló una fotografía que mostraba el instante de la entrega del símbolo del galardón.

Ante la difusión del hecho, la Fundación Nobel recordó que una de sus misiones centrales consiste en proteger la dignidad de los Premios Nobel y su correcta administración. La institución enfatizó el respeto estricto al testamento de Alfred Nobel y a las disposiciones que rigen la entrega de los reconocimientos.

Según el comunicado, el testamento establece que los premios se conceden a quienes hayan otorgado el mayor beneficio a la humanidad. También define de forma precisa quién posee la potestad de otorgar cada galardón. Por esa razón, la fundación subrayó que el premio permanece inseparable de la persona galardonada y no admite transferencia bajo ninguna modalidad.

Posteriormente, Machado explicó el significado de su gesto mediante una referencia histórica. Señaló que relató a Trump un episodio ocurrido hace 200 años, cuando el general Marquis de Lafayette entregó a Simón Bolívar una medalla con la imagen del presidente George Washington, objeto que el libertador conservó durante toda su vida.

De acuerdo con esa interpretación, dos siglos después, el pueblo identificado como heredero de Bolívar ofrecía la medalla del Premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos como señal de retribución histórica.

El episodio provocó debate internacional y diversas reacciones políticas y diplomáticas. Mientras tanto, la Fundación Nobel insistió en que el reconocimiento debe administrarse conforme a la voluntad de su fundador y no pierde su carácter personal bajo ninguna circunstancia.

