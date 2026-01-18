El Mundo

Fundación Nobel rechaza cesión del premio de la Paz, incluso de forma simbólica

El pronunciamiento oficial se emitió tras la difusión de una imagen del encuentro privado entre la líder opositora venezolana y el presidente estadounidense

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Machado entrega su Nobel de la Paz a Donald Trump
El gesto de Machado con la medalla del Nobel generó debate global y llevó a la Fundación Nobel a reafirmar que el galardón es personal e intransferible. (AFP/AFP)







