Lima, Perú. Un sismo de magnitud 6,7 sacudió este viernes el centro de Perú y provocó alarma entre la población. Las autoridades reportaron daños leves en viviendas, cortes de electricidad y restricciones en algunas carreteras.

El movimiento ocurrió a las 7:09 p. m., hora local, con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín, una región andina situada a unos 300 kilómetros al este de Lima.

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el temblor tuvo una profundidad de 129 kilómetros. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) también calculó una magnitud de 6,7, pero estimó la profundidad en 108 kilómetros.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, informó de que las afectaciones preliminares se concentraron en distintas localidades de Junín. Hasta el momento de su declaración, no existían reportes de personas heridas ni de daños materiales significativos.

Por su parte, el presidente del IGP, Hernando Tavera, confirmó a la agencia AFP desprendimientos de tierra y piedras en zonas montañosas debido a la intensidad del movimiento.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) señaló que el temblor se percibió entre moderado y fuerte. Además de Junín, se sintió en Áncash, Lima, Ica, Ucayali, Pasco, Huánuco y Callao.

En el distrito turístico de Miraflores, en Lima, cientos de personas evacuaron oficinas y edificios, según constataron periodistas de AFP.

Perú registra cientos de sismos cada año

Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica. El país registra anualmente al menos 400 movimientos de magnitud superior a 4,0.

En julio, un temblor de magnitud 5,1 en Junín dejó seis fallecidos, 32 heridos y 52 viviendas destruidas.

Uno de los antecedentes más graves ocurrió el 15 de agosto del 2007, cuando un terremoto de magnitud 7,9 causó 595 muertes en la región de Pisco, al sur del país, y generó un pequeño tsunami.